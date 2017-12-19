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Марчук опасается, что СЦКК ликвидируется и поставит крест на перемирии

Вторник, 19 декабря 2017, 11:00
Марчук опасается, что СЦКК ликвидируется и поставит крест на перемирии

Представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук прогнозирует, что деятельность Совместного центра по контролю и координации связи российских военных может прекратиться.

Об этом он пишет 19 декабря в Facebook.

"Отзыв российской части СЦКК однозначно приведет к ликвидации этой структуры. Это плохо. Будут вопросы - объясню почему. Кроме того, это своеобразный шантаж, попытки вывести нас на прямые переговоры с боевиками ОРДЛО и плохой симптом вообще", – отмечает он.

По словам Марчука, действия российского руководства по отзыву своих военных из состава СЦКК практически сделает невозможным обеспечение режима тишины, даже если договоренность будет достигнута.

Марчук отмечает, что военные СЦКК играют важную роль в обеспечении этой технологии.

"В отличие от патрулей СММ ОБСЕ, они имеют полномочия и могут быстро вмешиваться в ситуацию, чтобы прекратить нарушение режима тишины. Российские военные – в нарушения со стороны ОРДЛО, а украинские – со стороны ВСУ", – говорит он.

Как известно, последние в 2017 году переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске будут посвящены вопросу прекращения огня на всей линии соприкосновения на период праздников и зимних каникул.

Накануне в МИД России заявили, что российские представители СЦКК покинут Украину 19 декабря из-за "напряженной морально-психологической обстановки".

По прогнозам Генштаба Украины, это свидетельствует о том, что боевики ОРДЛО могут прибегнуть к агрессивным наступательным действиям по всей линии соприкосновения района проведения антитеррористической операции.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОМинские соглашенияДонбасс
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