Парубій: Закон про деокупацію розглянемо після свят

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій пропонує розпочати розгляд законопроекту про реінтеграцію Донбасу 16 січня.

Про це він повідомив у середу з трибуни парламенту.

Відповідну заяву він зробив після виступу першого віце-спікера Ірини Геращенко, яка пояснила важливість відтермінування розгляду цього питання.

"Я сподіваюсь і переконаний, що ми наступний пленарний тиждень, що стартує з 16 січня, розпочнемо з розгляду закону про деокупацію і визнання Росії агресором", - заявив глава ВР.

Як повідомлялося, 20 грудня Геращенко пояснила Верховній Раді, чому фракція "Блок Петра Порошенка" пропонує відкласти голосування за законопроект про реінтеграцію Донбасу.

За її словами, ініціатива БПП пов'язана з обміном заручників, який може зірватися через передчасне ухвалення закону.

18 грудня БПП запропонував відкласти голосування закону про деокупацію, оскільки він потребує додаткових консультацій.

Але фракція "Народний фронт" виступила за голосування щодо законопроекту №7163 про реінтеграцію Донбасу вже в четвер, 21 грудня.

6 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №7163 про реінтеграцію Донбасу.

Також в цей день депутати підтримали законопроект №7164, який продовжує дію закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської та Донецької областей.

Євген Кізілов, УП