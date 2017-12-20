Геращенко пояснила, чому закон про деокупацію має зачекати

Народний депутат від БПП Ірина Геращенко пояснила Верховній Раді, чому фракція "Блок Петра Порошенка" пропонує відкласти голосування за законопроект про реінтеграцію Донбасу.

Про це вона заявила у середу, виступаючи з трибуни парламенту.

Депутат в першу чергу звернулася до фракції "Народний фронт". За її словами, ініціатива БПП пов'язана з обміном заручників, який може зірватися через передчасне голосування законопроекту.

Вона нагадала, що Україна погодилася обміняти 306 своїх полонених на 74 заручників, утримуваних бойовиками ОРДЛО, і зараз цей процес перебуває на "фінішній прямій".

Але, зазначає Геращенко, існує проблема – по-перше, зараз уточнюється список 74 українських полонених, по-друге, існує висока вірогідність зриву обміну. Тому треба спершу вирішити ці питання, а лише потім ухвалювати закон про деокупацію.

При цьому, за її словами, бойовики готові звинуватити у зриві українську сторону.

"Давайте ми достойно пройдемо цей шлях, щоб в іншої сторони не було жодного шансу звинуватити Україну", - попросила Геращенко.

Нардеп нагадала кінцевий строк обміну заручниками – до новорічних і різдвяних свят.

"Моє бачення, що цей важливий закон ми маємо ухвалити цієї сесії", - додала вона.

Як відомо, 18 грудня БПП запропонував відкласти голосування закону про деокупацію, оскільки він потребує додаткових консультацій.

Але фракція "Народний фронт" виступила за голосування щодо законопроекту №7163 про реінтеграцію Донбасу вже в четвер, 21 грудня.

6 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №7163 про реінтеграцію Донбасу.

Також в цей день депутати підтримали законопроект №7164, який продовжує дію закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської та Донецької областей.

Євген Кізілов, УП