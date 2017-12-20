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Геращенко пояснила, чому закон про деокупацію має зачекати

Середа, 20 грудня 2017, 09:15

Народний депутат від БПП Ірина Геращенко пояснила Верховній Раді, чому фракція "Блок Петра Порошенка" пропонує відкласти голосування за законопроект про реінтеграцію Донбасу.

Про це вона заявила у середу, виступаючи з трибуни парламенту.

Депутат в першу чергу звернулася до фракції "Народний фронт". За її словами, ініціатива БПП пов'язана з обміном заручників, який може зірватися через передчасне голосування законопроекту.

Вона нагадала, що Україна погодилася обміняти 306 своїх полонених на 74 заручників, утримуваних бойовиками ОРДЛО, і зараз цей процес перебуває на "фінішній прямій".

Але, зазначає Геращенко, існує проблема – по-перше, зараз уточнюється список 74 українських полонених, по-друге, існує висока вірогідність зриву обміну. Тому треба спершу вирішити ці питання, а лише потім ухвалювати закон про деокупацію.

При цьому, за її словами, бойовики готові звинуватити у зриві українську сторону.

"Давайте ми достойно пройдемо цей шлях, щоб в іншої сторони не було жодного шансу звинуватити Україну", - попросила Геращенко.

Нардеп нагадала кінцевий строк обміну заручниками – до новорічних і різдвяних свят.

"Моє бачення, що цей важливий закон ми маємо ухвалити цієї сесії", - додала вона.

Як відомо, 18 грудня БПП запропонував відкласти голосування закону про деокупацію, оскільки він потребує додаткових консультацій.

Але фракція "Народний фронт" виступила за голосування щодо законопроекту №7163 про реінтеграцію Донбасу вже в четвер, 21 грудня.

6 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №7163 про реінтеграцію Донбасу.

Також в цей день депутати підтримали законопроект №7164, який продовжує дію закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської та Донецької областей.

Євген Кізілов, УП

Теми: законодавствоДонбасГеращенко ІринаВерховна Рада
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