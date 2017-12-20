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Парубий: Закон о деоккупации рассмотрим после праздников

Среда, 20 декабря 2017, 10:19

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предлагает начать рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса 16 января.

Об этом он сообщил в среду с трибуны парламента.

Соответствующее заявление он сделал после выступления первого вице-спикера Ирины Геращенко, которая объяснила важность отсрочки рассмотрения этого вопроса.

"Я надеюсь и убежден, что мы следующую пленарную неделю, которая стартует с 16 января, начнем с рассмотрения закона о деоккупации и признании России агрессором", - заявил глава ВР.

Как сообщалось, 20 декабря Геращенко объяснила Верховной Раде, почему фракция "Блок Петра Порошенко" предлагает отложить голосование по законопроекту о реинтеграции Донбасса.

По ее словам, инициатива БПП связана с обменом заложников, который может сорваться из-за преждевременного принятия закона.

8 декабря БПП предложил отложить голосование закона о деоккупации, поскольку он требует дополнительных консультаций.

Однако фракция "Народный фронт" выступила за голосование по законопроекту №7163 о реинтеграции Донбасса уже в четверг, 21 декабря.

6 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса.

Также в этот день депутаты поддержали законопроект №7164, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.

Евгений Кизилов, УП

Темы: ДонбассВерховная РадаПарубийзаконодательствооккупация
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