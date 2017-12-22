Суд по урядовому перекладачу-агенту засекретили

Шевченківський райсуд розпочав засідання з обрання запобіжного заходу затриманому у середу перекладачу прем'єра Станіславу Єжову.

Як передає кореспондент Української правди, справу розглядає слідчий суддя Віталій Циткіч.

Єжов перебуває в так званому "акваріумі" за склом.

Він відмовився називати адресу проживання в присутності камер. Говорив то українською, то російською мовами. На питання журналістів не відповідав і тільки постійно радився з адвокатами.

Через кілька хвилин після початку засідання прокурори подали клопотання про закритість засідання. Адвокат не заперечив.

Суддя задовольнив це клопотання. Всіх журналістів попросили залишити залу.

На думку прокурорів Шевченка та Криніна, відкритий судовий процес "може призвести до розголошення таємниці".

всі фото ельдара сарахмана, УП

всі фото ельдара сарахмана, УП

всі фото ельдара сарахмана, УП

Єжова підозрюють у державній зраді - ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу.

Така стаття передбачає лише арешт.

Всі подробиці про затримання, і про самого Єжова читайте у статті: Шпигуне, вийди геть. Усе про скандал із перекладачем Гройсмана.

Як відомо, 20 грудня Служба безпеки України затримала на робочому місці чиновника секретаріату Кабміну, який передавав російським кураторам інформацію про діяльність українського уряду. ЗМІ з’ясували, що йдеться про Станіслава Єжова – заступника керівника протоколу прем'єр-міністра.

СБУ кілька місяців "вела" його за згодою прем'єр-міністра Володимира Гройсмана для документування контактів Єжова з російськими спецслужбами.

За даними СБУ, затриманий інформував спецслужби Росії про зарубіжні поїздки і переговори прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

У п'ятницю Шевченківський райсуд Києва о 15:00 збереться для обрання запобіжного заходу заступнику керівника протоколу прем'єр-міністра Станіславу Єжову.