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Суд по правительственному переводчику-агенту засекретили

Пятница, 22 декабря 2017, 14:39
Суд по правительственному переводчику-агенту засекретили

Шевченковский райсуд начал заседание по избранию меры пресечения задержанному в среду переводчику премьера Станиславу Ежову.

Как передает корреспондент "Украинской правды", дело рассматривает следственный судья  Виталий Циткич.

Ежов находится в так называемом "аквариуме" за стеклом.

Он отказался называть адрес проживания в присутствии камер. Говорил то на украинском, то на русском языках. На вопрос журналистов не отвечал и только постоянно советовался с адвокатами.

Через несколько минут после начала заседания прокуроры подали ходатайство о проведении закрытого заседания. Адвокат не протестовал.

Судья удовлетворил это ходатайство. Всех журналистов попросили покинуть зал.

По мнению прокуроров Шевченко и Крынина, открытый судебный процесс "может привести к разглашению тайны".

 
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Ежова подозревают в государственной измене - ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса.

Такая статья предусматривает только арест.

Все подробности о задержании, и о самом Ежове читайте в статье: Шпион, выйди вон. Все о скандале с переводчиком Гройсмана.

Как известно, 20 декабря Служба безопасности Украины задержала на рабочем месте чиновника секретариата Кабмина, который передавал российским кураторам информацию о деятельности украинского правительства.

СМИ выяснили, что речь идет о Станиславе Ежове - заместителе руководителя протокола премьер-министра.

СБУ несколько месяцев "вела" его с согласия премьер-министра Владимира Гройсмана для документирования контактов Ежова с российскими спецслужбами.

По данным СБУ, задержанный информировал спецслужбы России о зарубежных поездках и переговорах премьер-министра Владимира Гройсмана.

В пятницу Шевченковский райсуд Киева в 15:00 соберется для избрания меры пресечения заместителю руководителя протокола премьер-министра Станиславу Ежову.

Эльдар Сарахман, Оксана Коваленко, УП

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Темы: премьерГройсманшпионажсудКабинет министров
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