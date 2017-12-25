Навальний подав документи на реєстрацію кандидатом в президенти РФ

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Понеділок, 25 грудня 2017, 00:38

Російський опозиційний політик Олексій Навальний подав до Центральної виборчої комісії Росії документи для реєстрації в якості кандидата на пост президента.

Про це повідомила прес-секретар Навального Кіра Ярмиш в Twitter.

"Документи в ЦВК подано", - написала вона.

Раніше ініціативна група провела збори і висунула кандидатом на пост президента Росії Олексія Навального.

ЦВК Росії неодноразово попереджала, що Олексій Навальний не буде зареєстрований як кандидат через судимість - у 2013 році він був засуджений на 5 років умовно у справі "КіровЛєса". Вирок був оскаржений в ЄСПЛ і скасований Верховним судом, але потім суд в Кірові знову призначив таке ж покарання.

Навальний вважає своє висунення законним і продовжує передвиборну кампанію. 

Як відомо, вибори президента Росії призначено на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією. 

Прем'єр РФ Дмитро Медведєв заявив, що "гордий" тим, що мешканці анексованої території братимуть участь у виборах глави РФ у 2018 році.

З'їзд "Єдиної Росії", який відбувся 23 грудня, підтримав рішення діючого президента РФ Володимира Путіна про самовисування на виборах у 2018 році

Комуністична партія Росії на з'їзді 23 грудня офіційно висунула кандидатом у президенти директора підмосковного радгоспу імені Леніна Павла Грудініна. Багаторічний учасник у перегонах Геннадій Зюганов від балотування відмовився. 

Також 23 грудня передвиборний другий з'їзд "Громадянської ініціативи" висунув кандидатом на посаду президента РФ Ксенію Собчак, у програмі якої - звільнення військовополонених, припинення гібридної війни  на Донбасі зокрема, та питання Криму. 

Теми: Росія вибори
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