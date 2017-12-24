КПРФ висунула кандидатом в президенти директора радгоспу ім. Леніна Грудініна

Комуністична партія Росії (КПРФ) на з'їзді в суботу, 23 грудня, офіційно висунула кандидатом у президенти директора підмосковного радгоспу імені Леніна Павла Грудініна.

Про це повідомляє РБК.

"За кандидатуру Грудініна проголосували 303 делегати, проти - 11", - йдеться у заяві комуністів.

Грудінін не входить в КПРФ, але неодноразово називав себе прихильником ідей партії. До 2010 року Грудінін був членом партії "Єдина Росія".

Лідер КПРФ Геннадій Зюганов, який відмовився від висунення своєї кандидатури, очолить передвиборний штаб.

Як відомо, 6 грудня президент РФ Володимир Путін оголосив про участь у виборах президента вчетверте, він піде на вибори як самовисуванець.

Про намір брати участь в них оголосили співзасновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський, журналістка Ксенія Собчак та ще дві телеведучі – Анфіса Чехова та Катя Гордон, порнозірка Олена Бєркова.

За результатми опитування, яке провела російська недержавна дослідницька організація "Левада-Центр", на виборах президента РФ кандидатуру чинного глави Володимира Путіна готові підтримати 61% виборців.