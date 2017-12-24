Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

КПРФ висунула кандидатом в президенти директора радгоспу ім. Леніна Грудініна

Неділя, 24 грудня 2017, 01:44

Комуністична партія Росії (КПРФ) на з'їзді в суботу, 23 грудня, офіційно висунула кандидатом у президенти директора підмосковного радгоспу імені Леніна Павла Грудініна.

Про це повідомляє РБК.

"За кандидатуру Грудініна проголосували 303 делегати, проти - 11", - йдеться у заяві комуністів.

Грудінін не входить в КПРФ, але неодноразово називав себе прихильником ідей партії. До 2010 року Грудінін був членом партії "Єдина Росія".

Лідер КПРФ Геннадій Зюганов, який відмовився від висунення своєї кандидатури, очолить передвиборний штаб.

Як відомо, 6 грудня президент РФ Володимир Путін оголосив про участь у виборах президента вчетверте, він піде на вибори як самовисуванець.

Про намір брати участь в них оголосили співзасновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський, журналістка Ксенія Собчак та ще дві телеведучі – Анфіса Чехова та Катя Гордон, порнозірка Олена Бєркова.

За результатми опитування, яке провела російська недержавна дослідницька організація "Левада-Центр", на виборах президента РФ кандидатуру чинного глави Володимира Путіна готові підтримати 61% виборців.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
500 днів вторгнення РФ: Санду подякувала українцям за мир у Молдові
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Ворог вночі вдарив по Кривому Рогу: пошкоджено підприємство, є постраждалий
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: