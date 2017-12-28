Генпрокуратура оскаржила вирок Крисіну

Генеральна прокуратура подала апеляцію на вирок суду щодо умовного терміну для Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.



Про це повідомляє 28 грудня прес-служба Генеральної прокуратури.

"28.12.2017 внесено апеляційну скаргу на вирок Шевченківського районного суду міста Києва з підстав неправильного застосування закону про кримінальну відповідальність, невідповідності висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження та невідповідності призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок м’якості", – йдеться в повідомленні.

Раніше в ГПУ пояснювали, що перекваліфікація обвинувачення з хуліганства на статтю про вбивство неможлива, оскільки ще у 2014 році кримінальне провадження за цією статтею було закрито, а строк оскарження постанови про закриття давно минув.

Як відомо, після трьох років суду 22 грудня Шевченківський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі умовно ватажка групи "тітушок" Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник заявив, що призначив умовне покарання підозрюваному у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія Юрію Крисіну, бо діяв у межах пред'явленого обвинувачення.

Веремія вбили поблизу Михайлівської площі у Києві в ніч на 19 лютого 2014 року, в розпал сутичок з "майданівцями". За версією слідства, безпосередньо вбивство журналіста здійснив мешканець Горлівки (Донецька область) Джалал Алієв.

Суд у справі про вбивство Веремія проходив у закритому режимі.

Адвокат матері Веремія Вікторія Дейнека упевнена, що у Крисіна є покровителі, і не виключено, що у правоохоронній системі.

26 грудня Шевченківський райсуд відпустив з-під варти ще двох "тітушок", обвинувачених в замаху на вбивство активістів Євромайдану.