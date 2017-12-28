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Генпрокуратура оскаржила вирок Крисіну

Четвер, 28 грудня 2017, 15:31

Генеральна прокуратура подала апеляцію на вирок суду щодо умовного терміну для Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Про це повідомляє 28 грудня прес-служба Генеральної прокуратури.

"28.12.2017 внесено апеляційну скаргу на вирок Шевченківського районного суду міста Києва з підстав неправильного застосування закону про кримінальну відповідальність, невідповідності висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження та невідповідності призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок м’якості", – йдеться в повідомленні.

Раніше в ГПУ пояснювали, що перекваліфікація обвинувачення з хуліганства на статтю про вбивство неможлива, оскільки ще у 2014 році кримінальне провадження за цією статтею було закрито, а строк оскарження постанови про закриття давно минув.

Як відомо, після трьох років суду 22 грудня Шевченківський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі умовно ватажка групи "тітушок" Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник заявив, що призначив умовне  покарання підозрюваному у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія Юрію Крисіну, бо діяв у межах пред'явленого обвинувачення.

Веремія вбили поблизу Михайлівської площі у Києві в ніч на 19 лютого 2014 року, в розпал сутичок з "майданівцями". За версією слідства, безпосередньо вбивство журналіста здійснив мешканець Горлівки (Донецька область) Джалал Алієв.

Суд у справі про вбивство Веремія проходив у закритому режимі.

Адвокат матері Веремія Вікторія Дейнека упевнена, що у Крисіна є покровителі, і не виключено, що у правоохоронній системі. 

26 грудня Шевченківський райсуд відпустив з-під варти ще двох "тітушок", обвинувачених в замаху на вбивство активістів Євромайдану.

"Українська правда" у Threads

Теми: судЄвромайданвбивство
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