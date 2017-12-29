Геращенко: Травми звільнених заручників свідчать про тортури

24 військових, звільнених з полону ОРДЛО, знаходяться на реабілітації у військовому госпіталі, ще 41 людина – у лікарні Державного управління справами.

Про це інформує 29 грудня перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко з посиланням на дані медиків.

"Як поінформували мене керівники медичних установ, на сьогодні 24 екс- заручники військовослужбовці проходять медичний огляд і реабілітацію в військовому госпіталі, 41 звільнений (серед них цивільні і військові) знаходяться в лікарні ДУС", – пише вона.

"В багатьох – є застарілі травми голови, вибиті зуби, що свідчить про катування( багатьох сильно били в перші найважчі дні)... Всім буде надано медичну допомогу, стоматологічні послуги", – зазначила Геращенко.

За її словами, Міністерство соціальної політики також опрацьовує всі технічні деталі й найближчим часом звільнені отримають одноразову грошову допомогу.

Крім цього зі звільненими і їх родинами активно працює команда психологів Вадима Свириденка.

"Багато друзів і знайомих телефонують і запитують - чим допомогти хлопцям? Це хороша ініціатива і мені здається , найбільше вони мріють про відпочинок і маленьку подорож з родинами. Тому можна подарувати реалізацію такої мрії", – зазначає Геращенко.

Вона наголосила також, що ведеться робота аби якнайшвидше реалізувати другий етап звільнення.

"Ключове – не забуваймо в ці дні про родини тих, хто ще залишився. Вони зараз потребують особливої психологічної підтримки і уваги", – зазначає Геращенко.

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Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб між українською стороною та бойовиками ОРДЛО.

Українська сторона отримала 73 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО залишаються заручниками ще 103 особи.

Президент Петро Порошенко також заявив, що дав доручення негайно відновити переговори з Російською Федерацією щодо повернення всіх українців, які перебувають в ув'язненні на території РФ і на окупованих територіях.

У посольстві США заявили, що очікують на звільнення решти заручників та виконання Мінських угод у 2018 році.