Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко: Травми звільнених заручників свідчать про тортури

П'ятниця, 29 грудня 2017, 09:55

24 військових, звільнених з полону ОРДЛО, знаходяться на реабілітації у військовому госпіталі, ще 41 людина – у лікарні Державного управління справами.

Про це інформує 29 грудня перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко з посиланням на дані медиків.

"Як поінформували мене керівники медичних установ, на сьогодні 24 екс- заручники військовослужбовці проходять медичний огляд і реабілітацію в військовому госпіталі, 41 звільнений (серед них цивільні і військові) знаходяться в лікарні ДУС", – пише вона.

"В багатьох – є застарілі травми голови, вибиті зуби, що свідчить про катування( багатьох сильно били в перші найважчі дні)... Всім буде надано медичну допомогу, стоматологічні послуги", – зазначила Геращенко.

За її словами, Міністерство соціальної політики також опрацьовує всі технічні деталі й найближчим часом звільнені отримають одноразову грошову допомогу.

Крім цього зі звільненими і їх родинами активно працює команда психологів Вадима Свириденка.

"Багато друзів і знайомих телефонують і запитують - чим допомогти хлопцям? Це хороша ініціатива і мені здається , найбільше вони мріють про відпочинок і маленьку подорож з родинами. Тому можна подарувати реалізацію такої мрії", – зазначає Геращенко.

Вона наголосила також, що ведеться робота аби якнайшвидше реалізувати другий етап звільнення.

"Ключове – не забуваймо в ці дні про родини тих, хто ще залишився. Вони зараз потребують особливої психологічної підтримки і уваги", – зазначає Геращенко.

Читайте також: "Зустрінь своїх: як в "Борисполі" чекали на звільнених полонених"

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб між українською стороною та бойовиками ОРДЛО.

Українська сторона отримала 73 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО залишаються заручниками ще 103 особи.

Президент Петро Порошенко також заявив, що дав доручення негайно відновити переговори з Російською Федерацією щодо повернення всіх українців, які перебувають в ув'язненні на території РФ і на окупованих територіях.

У посольстві США заявили, що очікують на звільнення решти заручників та виконання Мінських угод у 2018 році.

Теми: заручники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
заручники
РФ утримує більше 20 тисяч цивільних заручників, після деокупації цифра збільшиться – Лубінець
Окупанти викрали секретаря міськради Олешок на Херсонщині
Планується евакуація медиків і поранених із "Азовсталі" – Зеленський
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: