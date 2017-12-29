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Геращенко: Травмы освобожденных свидетельствуют о пытках

Пятница, 29 декабря 2017, 09:55

24 военных, освобожденных из плена ОРДЛО, находятся на реабилитации в военном госпитале, еще 41 человек – в больнице Государственного управления делами.

Об этом сообщает 29 декабря первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко со ссылкой на данные медиков.

"Как сообщили мне руководители медицинских учреждений, на сегодня 24 экс-заложника военнослужащие проходят медицинский осмотр и реабилитацию в военном госпитале, 41 освобожденный (среди них гражданские и военные) находятся в больнице ГУД", – пишет она.

"У многих – есть застарелые травмы головы, выбиты зубы, что свидетельствует о пытках (многих сильно били в первые самые трудные дни)... Всем будет оказана медицинская помощь, стоматологические услуги", – отметила Геращенко.

По ее словам, Министерство социальной политики также обрабатывает все технические детали и в ближайшее время освобожденные получат одноразовую денежную помощь.

Кроме этого с освобожденными и их семьями активно работает команда психологов Вадима Свириденко.

"Многие друзья и знакомые звонят и спрашивают – чем помочь ребятам? Это хорошая инициатива и мне кажется, больше всего они мечтают об отдыхе и маленьком путешествии с семьями. Поэтому можно подарить реализацию такой мечты", – говорит Геращенко.

Она отметила также, что ведется работа, чтобы как можно быстрее реализовать второй этап освобождения.

"Ключевое – не забывайте в эти дни о семьях тех, кто еще остался. Они сейчас требуют особого психологической поддержки и внимания", – подчеркивает Геращенко.

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Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц между украинской стороной и боевиками ОРДЛО.

Украинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО остаются заложниками еще 103 человека.

Президент Петр Порошенко также заявил, что дал поручение немедленно возобновить переговоры с Российской Федерацией по возврату всех украинцев, находящихся в заключении на территории РФ и на оккупированных территориях.

В посольстве США заявили, что ожидают освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018 году.

Темы: заложники
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