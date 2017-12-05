Аваков: Плівки Курченка-Саакашвілі - це перебір

10772 перегляди
Вівторок, 5 грудня 2017, 17:05

Міністр МВС Арсен Аваков заявив, що розмови соратників бізнесмена-втікача Сергія Курченка та екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, які оприлюднив генпрокурор Юрій Луценко, занадно цинічні "навіть для української політики".

Як відомо, 5 грудня генеральна прокуратура оприлюднила запис начебто розмови екс-президента Грузії Міхаіла Саакашвілі і Сергія Курченка, де Саакашвілі начебто домовляється з ним про співпрацю. 

Як відомо, у понеділок правоохоронці арештували одного з лідерів "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.

Прокуратура стверджує, що він "за узгодженням з самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до Курченка, що переховується від правоохоронців у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угрупування".

Вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Теми: Аваков МВС Саакашвілі Курченко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Аваков: Ситуацію з Саакашвілі може вирішити тільки суд 5 грудня 2017, 14:35
Аваков закликає припинити блокувати "NewsOne" 4 грудня 2017, 09:51
NewsOne просить Порошенка та Авакова втрутитись у ситуацію щодо блокування 3 грудня 2017, 23:51
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
У Саакашвілі статус втікача – Луценко
Луценко назвав 8 нардепів, яких перевірять через втечу Саакашвілі
Луценко дав Саакашвілі і Кº 24 години
Поліція затримала 9 учасників блокади автобусу з Саакашвілі
Усі новини
дослідження

Як перемогти піратський контент?

соціум

Шана різноманіттю: Як це – бути парою з інвалідністю

здоров'я

Їсти чи не їсти? Вся правда про "нічний дожор"