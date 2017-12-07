У Раді зареєстрували проект звільнення Соболєва

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови №7368 про звільнення нардепа від "Самопомочі" Єгора Соболєва з посади голови антикорупційного комітету.

Про це свідчить повідомлення на сайті парламенту.

З відповідною ініціативою виступили 12 депутатів – 5 з фракції БПП, 3 – з "Опозиційного блоку", 2 – з "Народного фронту", 1 – з "Радикальної партії" і 1 – з групи "Відродження".

"Ціль прийняття проекту акта – поновити задовільну роботу комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції у законний, прозорий та суспільно відповідальний спосіб", - йдеться у пояснювальній записці до проекту.

Автори зазначають, що Соболєв відкликається з посади голови комітету "у зв’язку з незадовільною роботою".

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