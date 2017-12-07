Сакварелідзе про Дангадзе: Хіба революційні матеріали возять на "Бентлі"?

Соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе вважає, що член "Руху нових сил" Северіон Дангадзе міг стати жертвою оперативної розробки.



Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ATR.



"Полювання йде на всіх людей з грузинськими прізвищами. Це спроба прив'язати людей Саакашвілі до людей Курченка і ФСБ, при цьому Курченко веде бізнес з чинною владою", – говорить Сакварелідзе.



На його думку, Дангадзе "може бути жертвою якоїсь оперативної розробки".



"Чесно кажучи, я сумніваюся, що він якийсь агент. Він порядний хлопець, я багато бачив агентів за своє життя. Дангадзе точно до них не відноситься. Я не знаю звідки у Геращенка інформація про "Бентлі" Дангадзе. Це, напевно, у нього треба запитати. Я можу сказати, що люди навряд чи будуть возити революційні матеріали на "Бентлі", – сказав Сакварелідзе.



"Сам Дангадзе з досить забезпеченої сім'ї, він займався будівництвом, у нього є бізнес. Він побудував будинок і віддав його учасникам АТО. Він не фінансував центральний офіс, він займався Київською областю. Він був одним з членів координаційної групи "Руху нових сил" у Київській області", – додав він.

Як відомо, 7 грудня Печерський суд ухвалив рішення арештувати соратника Міхеіла Саакашвілі Северіона Дангадзе на 60 діб без альтернативи внесення застави.

Дангадзе оголосили про підозру у державній зраді та співробітництву з членами організованого злочинного угрупування.

5 грудня Юрий Луценко заявив, що екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі фінансував свої акції в Україні за рахунок злочинного угруповання Януковича, зокрема, Сергія Курченка.

"Встановлено, що особа наближена до Саакашвілі, а саме громадянин України Северіон Дангадзе, за узгодженням з самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до Курченка, що переховується від правоохоронців у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угрупування", - сказав Луценко.