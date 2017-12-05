Соратник Авакова: На гроші Курченка людина Саакашвілі купила авто

Депутат від "Народного фронту" і соратник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що спільник Міхеіла Саакашвілі купив на гроші Сергія Курченка автомобіль.



Про це він написав у Facebook після оприлюднення інформації про нібито переговори Саакашвілі й Курченка.



"На гроші, отримані від довіреної особи Курченка на організацію масових протестів, довірена особа Саакашвілі Сіверіон Донгадзе купив б/у автомобіль Bentley, номерний знак АА0400ХІ, для організації постачання наметового містечка, підвезення води, дров і продуктів", – стверджує Геращенко.

Bentley нібито купили на гроші Курченка Фото з Фб Антона Геращенка

За його даними, "автомобіль було зареєстровано на керівника Бориспільської партійної організації "Руху нових сил Саакашвілі" Ярослава Сарафинюк".

"Поки одні мерзли в наметах, інші, на гроші Сергія Курченка, купували собі Bentley, як справжні українські борці з корупцією", – додав Геращенко.

Як відомо, Антон Геращенко є людиною міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і часто озвучує інформацію, якою володіють правоохоронці, але не можуть самі про це сказати.

Вранці 5 грудня працівники Служби безпеки України провели обшук у квартирі Саакашвілі в центрі Києва, лідеру партії "Рух нових сил" та екс-президенту Грузії вручили підозру та вивели його на вулицю.

Активісти заблокували машину СБУ з Саакашвілі, а згодом і витягли лідера РНС із авто, розбивши вікна.

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Згодом генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Міхеіл Саакашвілі нібито домовлявся з поплічником Віктора Януковича Сергієм Курченком про співпрацю і фінансування акції протесту. Генпрокурор навіть продемонстрував записи розмов.