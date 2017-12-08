ЗМІ: Суддя оновленого Верховного Суду Міщенко ходить до АП

Суддя оновленого Верховного суду Іван Міщенко відвідав Адміністрацію президента України через два тижні після свого призначення.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".

Журналісти зафільмували, як 29 листопада близько сьомої години вечора суддя зайшов до будівлі АП.

Зазначається, що Міщенко, будучи ще кандидатом на посаду судді у Верховному суді, серед осіб, які можуть його рекомендувати на цю посаду, зазначив нинішнього члена Вищої ради правосуддя (на той час юстиції) Вадима Беляневича та заступника голови Адміністрації президента Олексія Філатова.

"При цьому в кодексі суддівської етики зазначено, що суддя повинен уникати взаємовідносин, які можуть вплинути на незалежність та неупередженість судді. А порушення вимог Кодексу розглядає, зокрема, Вища рада правосуддя", - сказано у публікації.

У програмі додають, що Міщенко біля АП відмовився коментувати мету свого візиту, але пізніше у суді він розповів журналістам, що відвідував секретаря з питань судової реформи Костянтина Красовського.

За його словами, він не порушував кодексу суддівської етики.

"Я вважаю, що не порушував, оскільки це професійні контакти, які стосуються професійної діяльності і судової реформи. Я спілкуюся з людьми, які працюють у Раді з питань судової реформи", - сказав суддя.

При цьому, журналісти з'ясували, що Міщенко не є членом Ради судової реформи при президентові України.

Голова Верховного суду Валентина Данішевська у коментарі програмі зазначила, що судді новоствореного органу не повинні мати ніяких справ на Банковій.

"Звісно, що всі мають розуміння того, щоб не мати ніяких справ в Адміністрації президента, а, по-друге, не справляти таке враження, начебто у нас там є справи", – сказала вона.

Автори програми додають, що провівши кілька місяців біля АП, знімальна група програми зафіксувала, що на Банкову окрім судді, приходять народні депутати, фігуранти розслідувань НАБУ, бізнесмени та очільники силових відомств.

При цьому в АП журналістам відмовились розповідати мету їх візиту ,вказавши, що це секретна інформація.

Як відомо, 27 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила рейтинг 320 кандидатів на посади суддів Верховного Суду – 120 осіб стали переможцями конкурсу.

Громадські активісти заявляли, що 30 зі 120 переможців конкурсу до Верховного Суду – недоброчесні, а це аж 25%.

5 вересня Вища рада правосуддя відмовилася вносити подання президенту про призначення кількох суддів: Олександра Білика, Віктора Кицюка та Станіслава Ноздрякова.

25 вересня член Громадської ради доброчесності при Вищій кваліфікаційній комісії суддів адвокат Роман Маселко написав, що Вища рада правосуддя майже завершила перевірку суддів – але звільнила всього 10% "суддів Майдану".

Наступного дня у ВРП пообіцяли врахувати висновки Громадської ради доброчесності.