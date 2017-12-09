"Автомайдан" поїхав до Луценка з картатою ковдрою

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Субота, 9 грудня 2017, 10:59

Активисті "Автомайдану" та громадські активісти вирушають до помешкання генпрокурора Юрія Луценка на акцію "Ковдра для генпрокурора".

Виїзд автоколони до с.Стоянка Київської області, де у Луценка є будинок, планується об 11:00 від парку ім. Шевченка. 

Наразі на місці зібралися близько 50 авто. 

Учасники акції планують відвезти Луценку картату ковдру. 

На місці також присутні Віталій Шабунін та Олексій Гриценко. Активісти вимагатимуть припинити тиск на НАБУ та відставки генпрокурора Юрія Луценка "через те, що від розкрив дані агентів НАБУ", а ковдру повезуть як символ корумпованості. 

"Ми доводимо захиснику корупціонерів Луценку, що за детективів НАБУ і Ситника ми станемо горою", - зазначив Шабунін на своїй сторінці у Facebook.

 
 
 
Фото - FB "Автомайдан" 
 
Скріншот з онлайн-трансляції

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Як відомо, раніше НАБУ відсторонили від розслідування гучної справи про можливі факти корупції в НАЗК.

29 листопада Державна міграційна служба заявила, що агента НАБУ затрималипід час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій.

НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію, а СБУ, ведучи прослуховування для бюро, завербувала підозрювану для тиску на детективів.

6 грудня у Верховній Раді було зареєстровано проект закону № 7362 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю", який планувалося розглянути 7 грудня. Внаслідок ухвалення документу антикорупційні органи потрапили б у залежність від керівництва держави, а антикорупційна реформа опинилася б під загрозою.

Законопроект внесли глави фракцій БПП і Народний фронт Артур Герасимов і Максим Бурбак. 

Але пізніше депутат Мустафа Найем повідомив, що цього законопроекту немає в порядку денному парламенту на 7 грудня.

Наразі окружний адмінсуд Києва розглядає позов до Державної фіскальної служби щодо спецперевірки декларації Артема Ситника як кандидата на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

Українська правда 

Теми: Луценко Автомайдан корупція
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