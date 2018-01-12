Гройсман вважає корупцію перебільшеною проблемою

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що проблема корупції в Україні перебільшена і використовується ворогами для дестабілізації держави.

Про це голова уряду заявив в інтерв’ю грузинському "Forbes", яке він поширив у Facebook.

"Багато наших ворогів зацікавлені в дестабілізації України, і вони завжди висувають проблему корупції в нашій країні. Вони постійно повторюють, що корупція дуже поширена… І я вважаю, що це перебільшено", – сказав Гройсман.

На думку прем’єра, ця проблема висвітлюється у найбільш негативному світлі, для того, "щоб Україна, разом з її населенням у 40 мільйонів людей виглядали погано".

Крім того, Гройсман зазначив, що у значній кількості сфер корупція начебто вже поборена.

"Список сфер, де процвітала корупція, очевидно скорочується", – сказав він.

Зокрема, серед галузей з повністю знищеною корупцією, голова уряду навів держзакупівлі, продаж природнього газу, закупівлі ліків.

Значними досягненнями в боротьбі з корупцією Гройман назвав введення в експлуатацію системи Інтернет-закупівель "Prozorro", децентралізацію бюджету, зрівняння державної та комерційної ставки на газ, купівлю ліків за допомогою міжнародних організацій.

На запитання журналіста стосовно того, чи дійсно прем’єр вважає корупцію побореною, Гройсман відповів, що вона лишилась в "правоохоронних органах, судах, органах, що видають дозволи та ліцензії, а також в державних установах, що надають різні послуги". При цьому він не уточнив, які саме послуги мав на увазі.

"Тому надзвичайно важливо забезпечити успішну приватизацію. В рамках поточних реформ минулої осені ми прийняли необхідне законодавство про приватизацію", – додав очільник Кабміну.

Відповідно до результатів соціологічного дослідження, переважна більшість українців (80%) вважає боротьбу з корупцією в країні неуспішною, причому 46% – повністю провальною.

В жовтні 2017 року Гройсман заявив, що одна з цілей уряду на 2018 – "ловити, садити хабарників і корупціонерів… змінити систему, щоб їм не було де живитися".