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Гройсман считает коррупцию преувеличенной проблемой

Пятница, 12 января 2018, 11:12
Гройсман считает коррупцию преувеличенной проблемой

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что проблема коррупции в Украине преувеличена и используется врагами для дестабилизации государства.

Об этом глава правительства заявил в интервью грузинскому "Forbes", которым он поделился в Facebook.

"Многие наши враги заинтересованы в дестабилизации Украины, и они всегда выдвигают проблему коррупции в нашей стране. Они постоянно повторяют, что коррупция очень распространена... И я считаю, что это преувеличено", – сказал Гройсман.

По мнению премьера, эта проблема освещается в наиболее негативном свете, для того, "чтобы Украина, вместе с ее населением в 40 миллионов человек выглядели плохо".

Кроме того, Гройсман отметил, что в значительном количестве сфер коррупция якобы уже побеждена.

"Список сфер, где процветала коррупция, очевидно сокращается", – сказал он.

В частности, среди отраслей с полностью уничтоженной коррупцией, глава правительства назвал госзакупки, продажу природного газа, закупки лекарств.

Значительными достижениями в борьбе с коррупцией Гройсман назвал введение в эксплуатацию системы Интернет-закупок "Prozorro", децентрализацию бюджета, уравнивание государственной и коммерческой ставки на газ, покупку лекарств с помощью международных организаций.

На вопрос журналиста о том, действительно ли премьер считает коррупцию побежденной, Гройсман ответил, что она осталась в "правоохранительных органах, судах, органах, выдающих разрешения и лицензии, а также в государственных учреждениях, предоставляющих различные услуги". При этом он не уточнил, какие именно услуги имел в виду.

"Поэтому чрезвычайно важно обеспечить успешную приватизацию. В рамках текущих реформ прошлой осенью мы приняли необходимое законодательство о приватизации", – добавил глава Кабмина.

Согласно результатам социологического исследования, подавляющее большинство украинцев (80%) считает борьбу с коррупцией в стране неуспешной, причем 46% - полностью провальной.

В октябре 2017 года Гройсман заявил, что одна из целей правительства на 2018 – "ловить, сажать взяточников и коррупционеров... изменить систему, чтобы им было негде питаться".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Гройсманкоррупция
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