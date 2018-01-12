Гройсман вважає, що з Парасюка треба зняти недоторканність

Прем'єр Володимир Гройсман засуджує поведінку депутата Володимира Парасюка та вважає, що його треба позбавити недоторканності та притягнути до відповідальності.

Таку думку він висловив на зустрічі з ветеранами підприємства "Азовсталь", відповідаючи на запитання громадян, чому Парасюк і досі є нардепом, повідомляє Укрінформ.

"Це великий сором, коли людна, уповноважена від держави, дозволяє собі таку поведінку. Я хочу сказати що тут і слабкість в тому числі правоохоронної системи", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що зняти депутатську недоторканність з Парасюка може Верховна Рада, але якби такі питання вирішував уряд та прем’єр, то їх б вже давно вирішили.

Як повідомлялося, Парасюк неодноразово був причетний до скандалів. У вересні 2015 року він побив співробітника СБУ, який перебував при виконанні службових обов'язків, Василя Пісного.

У березні 2016 року під час проведення акції на підтримку Надії Савченко депутат зірвав прапор Росії з будівлі Генерального консульства у Львові.

Згодом в офісі українського телеканалу Парасюк зчепився з Олександром Вілкулом, бо йому не сподобалися слова Вілкула про війну на Донбасі і події Революції Гідності.

Він спровокував напад на поліцейських на блокпосту Слов'янська. У нападі брали участь 40-45 осіб, в результаті інциденту постраждали 7 правоохоронців. Був у нього і конфлікт із керівником УДО Валерієм Гелетеєм.

На початку грудня 2017 року Парасюк вдарив двох поліцейських під час оголошення рішення Апеляційного суду Маріуполя щодо запобіжного заходу підозрюваним у розбійному нападі двом екс-добровольцям.

За фактом побиття поліцейських депутатом відкрито кримінальне провадження.