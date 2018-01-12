Гройсман считает, что с Парасюка надо снять неприкосновенность

Премьер Владимир Гройсман осуждает поведение депутата Владимира Парасюка и считает, что его нужно лишить неприкосновенности и привлечь к ответственности.

Такое мнение он высказал на встрече с ветеранами предприятия "Азовсталь", отвечая на вопросы граждан, почему Парасюк до сих пор является нардепом, сообщает Укринформ.

"Это большой стыд, когда человек, уполномоченный от государства, позволяет себе такое поведение. Я хочу сказать, что здесь и слабость в том числе правоохранительной системы", - сказал Гройсман.

Он отметил, что снять депутатскую неприкосновенность с Парасюка может Верховная Рада, но если бы такие вопросы решали правительство и премьер, то их бы уже давно решили.

Как сообщалось, Парасюк неоднократно был причастен к скандалам. В сентябре 2015 году он избил сотрудника СБУ, который находился при исполнении служебных обязанностей, Василия Писного.

В марте 2016 во время проведения акции в поддержку Надежды Савченко депутат сорвал флаг России со здания Генерального консульства во Львове.

Впоследствии в офисе украинского телеканала Парасюк сцепился с Александром Вилкулом, ему не понравились слова Вилкула о войне в Донбассе и события Революции Достоинства.

Он спровоцировал нападение на полицейских на блокпосту Славянска. В нападении участвовали 40-45 человек, в результате инцидента пострадали 7 правоохранителей. Был у него и конфликт с руководителем УГО Валерием Гелетеем.

А в начале декабря 2017 года Парасюк ударил двух полицейских во время оглашения решения Апелляционного суда Мариуполя относительно меры пресечения подозреваемым в разбойном нападении двум экс-добровольцам.

По факту избиения полицейских депутатом открыто уголовное производство.