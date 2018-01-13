Звіт ЦРУ: за атакою вірусу NotPetya в Україні стоять військові РФ – WP

12482 перегляди
Субота, 13 січня 2018, 07:51

Центральне розвідувальне управління США у своєму звіті заявляє, що військові хакери РФ у 2017 році здійснили кібератаку проти України у спробі підірвати фінансову систему держави на тлі війни з проросійськими бойовиками.

Про це пише The Washigton Post.

Видання з посиланням на джерела в ЦРУ підкреслює: у американській розвідці з високою долею ймовірності впевнені, що вірус NotPetya був створений військовою розвідкою Головного розвідуправління РФ (ГРУ).

У ЦРУ відмовилися коментувати дану інформацію.

Як відомо, 27 червня 2017 року низка українських компаній та банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya (NotPetya).

Також вірус паралізував роботу Кабміну та вивів з ладу електронний документообіг Чорнобильської атомної електростанції.

За даними СБУ, до атаки вірусу причетні спецслужби РФ

Американське видання New York Times стверджує, що вірус Petya розробили в Агентстві національної безпеки США, звідки його викрали хакери.

Українська правда 

Теми: хакери вірус Україна Росія США
powered by lun.ua
По темі
Російські хакери намагалися зламати пошту Сенату США – AP 13 січня 2018, 01:10
Російські хакери можуть готувати атаки перед Олімпіадою-2018 – експерти 12 січня 2018, 04:37
Через сайт українського розробника бухгалтерського ПЗ поширювали троян ZeuS 10 січня 2018, 14:44
Усі новини
Головні новини
"Вигадка і провокація": одеський депутат про заяви щодо $500 тисяч хабара НАБУ
У МОЗ уточнили статистику захворюваності на кір
Звіт ЦРУ: за атакою вірусу NotPetya в Україні стоять військові РФ – WP
Доба в АТО: 10 обстрілів, 2 поранених
Усі новини
Життя

Афіша подій на 12-14 січня

Фото

Що видно з оглядового колеса на Контрактовій

Made in Ukraine

Від творців: бренд, що шиє ковдри-пуховики