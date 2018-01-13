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Близкие к Саакашвили медиа в Грузии обнародовали компромат на Порошенко

Суббота, 13 января 2018, 22:44
Близкие к Саакашвили медиа в Грузии обнародовали компромат на Порошенко

Близкие к лидеру "Движения новых сил" Михэилу Саакашвили медиа в Грузии обнародовали якобы письма Петра Порошенко к ФСБ, датированные 2007 годом, когда он был народным депутатом.

На фотосканах документы выглядят как написанные лично Петром Порошенко на имя директора ФСБ без указания фамилии. В них он якобы "обещает не действовать против интересов России", а также "неукоснительно соблюдать российское законодательство, не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ".

Фото "документов" опубликовал в Facebook телеканал "Рустави-2", который всегда поддерживал Саакашвили во время его президентства в Грузии, до сих пор относится благосклонно к нему и критикует действующую власть в стране.

В другом заявлении к директору ФСБ Порошенко якобы утверждает, что недопуск его на территорию России является необъективным, "так как к антироссийской кампании президента Ющенко я не имею никакого отношения. Являюсь одним из основателей "Партии регионов".

На копиях одного из сканов видна дата - 3 февраля 2007 года. Именно в тот день тогда еще народного депутата Порошенко не пустили в Россию.

6 февраля стало известно о том, что Порошенко запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

Впоследствии представители российского Министерства иностранных дел распространили документ, где сказано, что запрет на въезд в Россию народного депутата Украины Порошенко является ответом на недружественную акцию украинской стороны.

Администрация президента Порошенко назвала эту публикацию "низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании Рустави-2 спецслужбой России".

В АП привели единственное подтверждение подделки документа, которое "красноречивее всего указывает на провал ФСБ": по документам Порошенко якобы летал в Петербург, чтобы навестить родителей жены старшего сына. Однако свадьба старшего сына Алексея было только в 2013 году.

Фото этих же вроде заявлений также опубликовал Олег Панфилов, который близок к Саакашвили. Кроме того, фото сканов широко распространялось поклонниками Саакашвили в Киеве.

Ранее Банковая опубликовала письмо Саакашвили к Порошенко, где тот выступил за переговоры с "уполномоченным представителем" о протестах в Киеве. Позже в Саакашвили подтвердили подлинность этого документа.

PS. От "Украинской правды". Мы опубликовали этот документ не получив подтверждения, что он является достоверным. Мы признаем, что его содержание является сомнительным, и с нашей стороны не было приложено усилий,чтобы подтвердить достоверность данных, изложенных в этой новости. Мы признаем свою ошибку и просим прощения перед читателями.

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Темы: ПорошенкоФСБРосcия
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