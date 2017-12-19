У Саакашвілі підтвердили, що оприлюднений лист справжній

Прес-служба лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі підтвердила справжність листа, який опублікував прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

Про це йдеться у коментарі прес-служби для УП.

"Це лист відповідального політика, який буде розкачувати будку олігархів, але ніколи Україну. Те що Банкова опублікувала цей лист - це слабка позиція", - вважають представники Саакашвілі.

За твердженнями прес-служби політика, завдяки публікації листа хотіли дискредитувати лідера "РНС".

"Вони намагалися дискредитувати Михеіла Саакашвілі за допомогою "витоків" інформації начебто він просив пробачення і обіцяв зняти намети біля ВР і припинити марші. Так от це все брехня", - підкреслили у прес-службі.

19 грудня прес-секретар глави держави Святослав Цеголко опублікував лист Міхеіла Саакашвілі до президента Петра Порошенка.

18 грудня Міхеіл Саакашвілі підтвердив, що писав листа президентові України Петрові Порошенку з закликом до деескалації конфлікту та початку політичного діалогу.

Як відомо, Міхеіла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

11 грудня Печерський райсуд Києва відмовився задовольняти клопотання прокуратури, яка просила для Саакашвілі цілодобовий домашній арешт, та відпустив екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" на час розслідування, не обравши йому жодного запобіжного заходу.

15 грудня Генпрокуратура подала скаргу до Апеляційного суду Києва на відмову попередньої інстанції відправити Міхеіла Саакашвілі під домашній арешт.

Прихильники лідера "Руху нових сил" щонеділі проводять так званий "Марш за імпічмент".

17 грудня Саакашвілі після участі в "Марші за імпічмент" та виступу на віче в центрі Києва заявив, що у Жовтневому палаці на вул. Інститутській буде облаштовано "координаційний штаб".

Після цього учасники "Маршу... " прорвалися до холу Жовтневого палацу, де тривав концерт.

Сам Саакашвілі заявив, що не закликав учасників акції до захоплення Жовтневого палацу.

Пізніше він сказав, що РНС повністю відмежовується від штурму та закликав покарати провокаторів.