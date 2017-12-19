Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Саакашвілі підтвердили, що оприлюднений лист справжній

Вівторок, 19 грудня 2017, 17:39

Прес-служба лідера "Руху нових сил"  Міхеіла Саакашвілі підтвердила справжність листа, який опублікував прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

Про це йдеться у коментарі прес-служби для УП.

"Це лист відповідального політика, який буде розкачувати будку олігархів, але ніколи Україну. Те що Банкова опублікувала цей лист - це слабка позиція", - вважають представники Саакашвілі.

За твердженнями прес-служби політика, завдяки публікації листа хотіли дискредитувати лідера "РНС".

"Вони намагалися дискредитувати Михеіла Саакашвілі за допомогою "витоків" інформації начебто він просив пробачення і обіцяв зняти намети біля ВР і припинити марші. Так от це все брехня", - підкреслили у прес-службі.

19 грудня прес-секретар глави держави Святослав Цеголко опублікував лист Міхеіла Саакашвілі до президента Петра Порошенка.

18 грудня Міхеіл Саакашвілі підтвердив, що писав листа президентові України Петрові Порошенку з закликом до деескалації конфлікту та початку політичного діалогу.

Як відомо, Міхеіла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що  Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

11 грудня Печерський райсуд Києва відмовився задовольняти клопотання прокуратури, яка просила для Саакашвілі цілодобовий домашній арешт, та відпустив екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" на час розслідування, не обравши йому жодного запобіжного заходу.

15 грудня Генпрокуратура подала скаргу до Апеляційного суду Києва на відмову попередньої інстанції відправити Міхеіла Саакашвілі під домашній арешт.

Прихильники лідера "Руху нових сил" щонеділі проводять так званий "Марш за імпічмент".

17 грудня Саакашвілі після участі в "Марші за імпічмент" та виступу на віче в центрі Києва заявив, що у Жовтневому палаці на вул. Інститутській буде облаштовано "координаційний штаб".

Після цього учасники "Маршу... " прорвалися до холу Жовтневого палацу, де тривав концерт.

Сам Саакашвілі заявив, що не закликав учасників акції до захоплення Жовтневого палацу.

Пізніше він сказав, що РНС повністю відмежовується від штурму та закликав покарати провокаторів.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: