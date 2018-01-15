СЦКК відреагував на звернення Vodafone щодо ремонту в "сірій зоні"

Спільний центр з контролю і координації взяв до розгляду звернення Vodafone про доступ до пошкодженого кабелю, через який зник зв'язок на окупованій території Донбасу.

Про це повідомила начальник відділу зв’язку з громадськістю компанії Vodafone Вікторія Рубан, передає "Радіо Свобода".

"Буквально кілька годин тому СЦКК повідомив нам, що наше звернення взяте в роботу. Чекаємо. Ситуацію можна вирішити, якщо нам забезпечать фізичний доступ до кабелю хоча б у сірій зоні. Якщо нашим бригадам буде забезпечений більш-менш безпечний доступ, то ми зможемо відремонтувати кабель і це вирішить проблему зі зв'язком якщо не для всіх абонентів, то для більшої їх частини", - розповіла Рубан.

Вона запевнила, що Vodafone не має прямих контактів з незаконними збройними формуваннями.

"Ми звертаємось до української влади, тому що ми українська компанія і діємо за українськими законами", – зазначила вона.

Як відомо, мобільний оператор Vodafone-Україна 11 січня, повністю перестав працювати у тимчасово окупованому Луганську і 12 січня в окупованих районах Донецька.

Пізніше в компанії "Vodafone-Україна" заявили, що не зможуть відновити зв'язок на окупованих територіях Луганської області, відключені в результаті обриву кабелю, якщо кабель обірваний на непідконтрольній Києву території.

За даними оператора, зараз більше третини обладнання "Vodafone-Україна" на непідконтрольній Україні території - у неробочому стані.

Ватажок окупованих районів Донецької області Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на території так званої "ДНР" щодо компанії "Vodafone-Україна".

Керівництво "Vodafone" просило допустити ремонтні бригади до свого обладнання, пошкодженого в "сірій зоні" на Донбасі.