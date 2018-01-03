"Викривальницю" НАЗК тягнуть до суду

Голосіївський райсуд відкрив провадження про захист за позовом НАЗК до Ганни Соломатіної, яка раніше звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок е-декларацій.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті суду, судовий розгляд розпочнеться 12 квітня 2018 року о 16 годині.

НАЗК ще 21 листопада подало позов про захист ділової репутації. Але призначення засідання відбулося лише 30 грудня 2017 року.

Справу розглядатиме суддя Олександра Колдіна.

Як відомо, 14 листопада директор департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна розповіла, що АП і Корчак фальсифікують перевірки декларацій.

Вона також заявила, що працівників НАЗК викликали до Адміністрації президента для інструктажу щодо оприлюднення висновків перевірки декларацій.

За даними УП, детективи встановили, що перший заступник керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації президента Олексій Горащенков давав вказівки працівникам НАЗК у WhatsApp.

В АП заперечують інформацію, публічно озвучену й передану в НАБУ і САП Соломатіною.

Згодом цю справу забрало СБУ.