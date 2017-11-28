НАБУ відсторонили від розслідування гучної справи про корупцію

Національне антикорупційне бюро передало матеріали справи про можливу корупцію в НАЗК до Служби безпеки України для подальшого розслідування.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Щойно Служба безпеки України отримала від НАБУ у встановленому законом порядку матеріали кримінального провадження зареєстрованого за оприлюдненою Ганною Соломатіною інформацією щодо можливих зловживань у Нацагентстві із запобігання корупції", - йдеться в заяві.

За даними спецслужби, її слідчі вже розпочали вивчення матеріалів справи.

Також СБУ пообіцяла розглянути заяву адвоката Соломатіної щодо забезпечення її охороною.

Як раніше повідомлялося, 17 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко за клопотанням прокурора САП розпорядився забрати це провадження в НАБУ і передати його Службі безпеки України.

Він пояснив це потенційним конфліктом інтересів у діяльності першого заступника директора НАБУ Гізо Углави, оскільки він може стати в провадженні потерпілим.

Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура перекваліфікувала кримінальне провадження проти службових осіб НАЗК з вимагання хабара на зловживання службовим становищем.

Як відомо, 14 листопада директор департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна розповіла, що АП і Корчак фальсифікують перевірки декларацій.

Вона також заявила, що працівників НАЗК викликали до Адміністрації президента для інструктажу щодо оприлюднення висновків перевірки декларацій.

За даними УП, детективи встановили, що перший заступник керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації президента Олексій Горащенков давав вказівки працівникам НАЗК у WhatsApp.