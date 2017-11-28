Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ відсторонили від розслідування гучної справи про корупцію

Вівторок, 28 листопада 2017, 15:51

Національне антикорупційне бюро передало матеріали справи про можливу корупцію в НАЗК до Служби безпеки України для подальшого розслідування.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Щойно Служба безпеки України отримала від НАБУ у встановленому законом порядку матеріали кримінального провадження зареєстрованого за оприлюдненою Ганною Соломатіною інформацією щодо можливих зловживань у Нацагентстві із запобігання корупції", - йдеться в заяві.

За даними спецслужби, її слідчі вже розпочали вивчення матеріалів справи.

Також СБУ пообіцяла розглянути заяву адвоката Соломатіної щодо забезпечення її охороною.

Як раніше повідомлялося, 17 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко за клопотанням прокурора САП розпорядився забрати це провадження в НАБУ і передати його Службі безпеки України.

Він пояснив це потенційним конфліктом інтересів у діяльності першого заступника директора НАБУ Гізо Углави, оскільки він може стати в провадженні потерпілим.

Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура перекваліфікувала кримінальне провадження проти службових осіб НАЗК з вимагання хабара на зловживання службовим становищем.

Як відомо, 14 листопада директор департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна розповіла, що АП і Корчак фальсифікують перевірки декларацій.

Вона також заявила, що працівників НАЗК викликали до Адміністрації президента для інструктажу щодо оприлюднення висновків перевірки декларацій.

За даними УП, детективи встановили, що перший заступник керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації президента Олексій Горащенков давав вказівки працівникам НАЗК у WhatsApp.

Українська правда
Теми: НАЗКНАБУСБУкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
НАЗК
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
НАЗК вперше виключило компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
У сім'ї начальника поліції київського Річпорту знайшли необгрунтовані 7 млн грн
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: