Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У НАЗК знищують документи, які можуть стати доказами – джерело

Середа, 15 листопада 2017, 13:40

Національне антикорупційне бюро чекає на дозволи від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на проведення слідчих дій у справі зловживань в Національному агентстві з запобігання корупції.

Про це "Українській правді" повідомило джерело, ознайомлене з ходом справи.

За словами іншого джерела, посвяченого у ситуацію, в самому НАЗК почали знищувати документи, які можуть бути доказами протиправної діяльності співробітників.

Поки ж детективи НАБУ встановили, що так званий "куратор НАЗК" в Адміністрації президента Олексій Горащенков давав вказівки працівникам агентства через додаток WhatsApp.

Так, детективи в рамках кримінального провадження за заявою Ганни Соломатіної отримали доступ до її телефону. У переписці Горащенков давав вказівки щодо перевірок електронних декларацій.

Ця переписка тривала до особистих зустрічей Соломатіної з "куратором НАЗК" на Банковій.

Сама Соломатіна в інтерв'ю УП повідомила, що на зустрічах їй пропонували погоджувати проекти висновків по повній перевірці декларацій з людиною з Адміністрації президента. Від подібної "співпраці" керівниця департаменту НАЗК відмовилася.

Після другої зустрічі, яка відбулася в АП у 20-х числах вересня, у самому НАЗК відбулися певні зміни. Так 25 вересня Наталія Корчак видала низку наказів, з якими ознайомився журналіст УП.

У них департамент Соломатіної по суті підпорядковувався керівнику іншого департаменту Олександру Писаренку. Останній також вводився до цілої низки комісій, які існують в НАЗК.

Таким чином, Писаренко отримав можливість контролювати усі дії НАЗК, розповіли УП співробітники агентства.

Як відомо, напередодні керівник департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій та зловживанні становищем.

Також вона заявила, що "куратор НАЗК" в Адміністрації президента намагався встановити контроль над рішеннями агентства, а коли Соломатіна відмовилася – Корчак фактично підпорядкувала її департамент лояльній до себе людині.

Через це Соломатіна написала заяву про звільнення.

В АП заперечували інформацію, публічно озвучену й передану в антикорупційні органи Соломатіною.

Читайте також: Викривальниця НАЗК vs "куратор" з Банкової

Олексій Братущак, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗКАдміністрація президентаНАБУкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
НАЗК
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
НАЗК вперше виключило компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
У сім'ї начальника поліції київського Річпорту знайшли необгрунтовані 7 млн грн
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: