Своя "Страна". Что известно о деле Игоря Гужвы

У четвер ввечері поліція затримала головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву.

Затримання відбулося за матеріалами Генеральної прокуратури та ДФС.

Слідство звинувачує Гужву у вимаганні і отриманні 10 тисяч доларів в народного депутата від "Радикальної партії" Дмитра Лінька за нерозміщення компромату.

Крім того, у ніч з четверга на п’ятницю 22 червня правоохоронці провели в редакції "Страны" обшук.

Журналісти видання і їхні захисники заявили, що це небувалий наступ на свободу слова, справа сфабрикована і ніяких доказів бути не може.

Проте у п'ятницю ввечері генпрокурор Юрій Луценко на нараді у Житомирі показав перше оперативне відео, де людина, схожа на Ігоря Гужву обговорює зі своїм "помічником" детальний план і кошторис "співпраці" з Ліньком та лідером "Радикалів" Олегом Ляшком.

"Думаю, за "помовчати" буде коштувати 35 (тисяч доларів – УП) в місяць з передоплатою. І хай торгуються", – каже людина, схожа на Гужву.

"Українська правда" зібрала всі відомі на тепер деталі гучної справи.

Неочікувані гості

Увечері 22 червня заступник головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Світлана Крюкова написала у Facebook, що в її редакції на Володимирській відбувається ошук.

"Наш ньюс-рум в одну кімнату окупували співробітники СБУ. Близько 15-20 осіб. Будівлю бізнес-центру закрито на вході. Усередині три співробітники редакції і кролик, в тому числі, головний редактор Ігор Гужва", – написала вона.

Крюкова також писала, що один з поліцейських обмовився, що слідчі дії в офісі проводить Національна поліція.

У коментарях під її постом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заперечив причетність Нацполіції до цього кейсу.

"Нацполіція не веде цієї справи. Прокуратура міста, оперативні матеріали СБУ, в групу залучили слідчого поліції", – прокоментував міністр.

Прояснив ситуацію вже генеральний прокурор Юрій Луценко.

У своєму Facebook він пояснив, що Гужва вимагав і отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика, яким пізніше виявився народний депутат з фракції Ляшка Дмитро Лінько.

Генеральний прокурор наголосив, що у слідства наявні відео- та аудіодокази.

"Добрехався, нарешті, до правди", – написав Луценко.

Пізніше Гужва вийшов на зв’язок зі своїми колегами та розповів свою версію подій.

За словами редактора "Страна.ua", наприкінці квітня йому пропонували зняти з сайту за велику суму кілька матеріалів про Ляшка. Пізніше в травні йому знову запропонували зняти матеріал про конфлікт радника міністра внутрішніх справ Іллі Киви з нардепом Ліньком.

"Суму запропонували в 20 тисяч доларів. Я знову відмовився", – стверджував Гужва.

"Загалом, вся ця історія – заздалегідь спланована провокація проти мене і проти "Страны". Як і будь-яка провокація, приречена на провал", – додав він.

Звинувачення

У розмові з "Українською правдою" Дмитро Лінько категорично заперечив слова Гужви.

"Я не настільки дурний, щоб пропонувати комусь гроші за зняття статей", – обурився Лінько.

Він зазначив, що вимагання від "Страны" почалися ще в березні, після чого депутат звернувся до правоохоронців.

"Я не можу зараз говорити, хто конкретно до мене ходив, бо має бути закінченим слідство. Подібним чином кремлівська агентура намагається брати на гачок українських політиків і домовлятися методом тиску і шантажу", –сказав народний депутат.

Водночас Лінько відмовився повідомляти, до яких конкретно правоохоронних органів звертався, та яким чином велося слідство.

Спростував слова редактора "Страна.ua" і лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.

"Гужва там наговорив, що якісь гроші йому від Ляшка пропонували – це маячня. Щодо Дмитра, на скільки мені відомо, на нього вийшли від Гужви з вимогою, щоб він заплатив гроші за якісь компрометуючі матеріали. Мовляв, вони не поставлять матеріали, якщо заплатить 20 тисяч. Я йому сказав: "Пошли їх і напиши заяву в правоохоронні органи". Він так і зробив", –сказав УП головний радикал.

Прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у своєму Facebook повідомила, що Гужву було затримано за підозрою в учиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України (вимагання). Разом з ним було затримано його посередника, з яким той діяв у змові.

Зі слів Сарган, посередника та редактора "Страна.ua" було затримано відразу після передачі від Лінька 10 тисяч доларів, які при обшуці знайшли в портфелі Гужви.

У п'ятницю ввечері сам Луценко продемонстрував на прес-конференції у Житомирі відео, на якому людина схожа на Гужву разом зі своїм "помічником" обговорюють можливість і розцінки за непублікування та зняття з сайту критичних матеріалів про "радикалів" Ляшка, Лінька та Олексія Ленського.

Відео №1





Помічник: Цього і цих двох. Лінько, Ленський і Ляшко. Ну тобто за кожного 20, вони мені кажуть "давайте поторгуємося". Що в їхньому розумінні "поторгуємося" - я не розумію… Бабки є, бабки чужі… Це є ж не їх гроші.

Гужва: Давай зробимо таким чином: я подивлюся, що у нас було по цих двох і скажу (нерозбірливо) по тому беремо три матеріали за 30.

П.: Три матеріали за 30?

Г.: Дешево?

П.: Я не знаю, скажу як ти сказав. Х*р його знаєш, якщо за один командувати - 20, так? То який смисл? Це ж ти ще не все чув.

Г.: Так?

П.: Дивися далі. Вони запитують "а скільки буде коштувати, щоб помовчати про нас взагалі?". Я кажу "як"? Я кажу "100".

Г.: Так і сказав?

П.: Так. До кінця року.

Г.: (нерозбірливо)….

П.: Я просто їб*анув 100. (нерозбірливо)"до кінця року"

Г.: Та ні, до кінця року, такими категоріями…

П.: Не мислиш?

Г.: До кінця року залишилося… (нерозбірливо).

П.: От стосовно "поторгуватися" що думаєш?

Г.: Треба з’ясовувати.

П.: У тебе є матеріали готові? Ну які "на мазі", але ще не опубліковані.

Г.: Про що?

П.: Ну про цих трьох.

Г.: Ну так. Один є такий.

П.: Слухай, давай ми цим матеріалом їх і пригрузимо? Щоб вони менше і швидше думали.

Г.: Ну тобто якщо не цей самий, щоб ми…

П.: Давай ми так зробимо! Що ось, у нас є.

Г.: Я думаю, що ми можемо нарватися на тему, що вони там… Ляшко вийде на трибуну і скаже (нерозбірливо)… Небезпечно.

Г.: Так а що (нерозбірливо)..

П.: Так це через треті руки…

Г.: Тим паче… Що можна зробити? Ми можемо два матеріала…

(нерозбірливо)… по передплаті… (нерозбіриливо)…

П.: І все, до побачення. Ну а за гомосятину, що ми розмовляли - 20. Готові дати 20.

Г.: За один?

П.: Так.

Г.: Добре. А потім за ці два.

П.: Давайте поторгуємо?

Г.: Ну добре, давай… (нерозбірливо)…

П.: А якщо їх все таки придавити і змусити?

Відео №2

Г.: 35

П.: Сказати їм 35?

Г.: За місяць…

П.: За "помовчати?

Г.: Так.

П.: За "помовчати 35? Вони ж люблять торгуватись. От хай і поторгуються на потрібну (суму).

Г.: При тому, місяць у нас іде… Сьогодні яке число? Шістнадцяте? От із сімнадцятого до сімнадцятого червня…

П.: Скільки часу треба, щоб статтю зняти?

Г.: П'ять хвилин…

П.: Ну з моменту, коли я віддав оце, то впродовж години… Так можна говорити?

Г.: Так. Але щоб не було така, що там "не ті" матеріали. Що я зніму матеріали, а він скаже, що це не ті.

П.: Попередньо треба погодити?

Г.: Думаю так.

Відео №3

П.: Завтра до першої полови дня до цього питання приступимо.

Г.: Добре. Давай я тобі завтра передам статті.

П.: Ти подивись, що ти можеш зробити, а я їм "пропоную".

Відео №4

Г.: Ну місяць, це дивись, 35 – це (вважай) безкоштовно.

П.: Тобто торгуватись сенсу немає?

Г.: Або згодні, або...

П.: В місяць?.

Г.: Так.

П.: Мені здається, це багато…

Г.: Так?

П.: Ну я думаю, що їм же треба ще й собі щось спи..дить.

Г.: Останній шматок хліба? Ну тоді кажемо 35, а там буде…

Крім того, генпрокурор привідкрив також деталі самої операції, в ході якої був затриманий Гужва.

За словами Луценка, спершу за головредом "Страны" та його "помічником" кілька місяців стежили. Відео, оприлюднені ГПУ, датовані якраз серединою травня. А 22 червня, розповів Луценко, мічені гроші від депутата Лінька були передані через посередника Ігорю Гужві у мішку з маячком.

Коли маячок показав, що гроші доставлені в редакцію "Страны", тоді туди і прийшли слідчі, розповів Луценко.

Команда захисту

Ще коли в редакції інтернет-видання тривали обшуки, у Гужви з'явилась ціла команда юристів-захисників.

Адвокатом головреда видання виявився Андрій Смірнов, який захищав у суді екс-регіонала Олександра Єфремова і екс-міністра юстиції Олену Лукаш. Крім того, сама Лукаш близько 22 години також приїхала захищати Гужву.

Саме вона намагалась говорити з понятими, які засвідчували факт вилучення у Гужви мічених грошей, а пізніше давала коментарі для преси, коли близько четвертої ранку п'ятниці обшук у редакції закінчився і головреда "Страны" забрала поліція.

Уже вранці за Гужву почали масово заступатись депутати, в основному із крила "Опоблоку". Зокрема свою готовність взяти редактора на поруки висловили депутати Олександр Вілкул, Михайло Добкін та Юрій Мірошниченко з ОБ.

Крім того позафракційний Євген Мураєв, власник каналу NewsOne, так само пообіцяв боротись за звільнення Гужви.

Нічними подіями у редакції "Страны" обурились не лише "опозиційні" депутати, але й Національна спілка журналістів.

"Обшук редакції ЗМІ та затримання головного редактора – надзвичайна ситуація! Особливо враховуючи, що "Страна.ua" має високі рейтинги і дозволяє собі системно критикувати високопосадовців", – написав у Facebook глава НСЖУ Сергій Томіленко.

Вранці п'ятниці, 23 червня стало відомо, де саме утримується Гужва. ГПУ повідомила, що Нацполіція затримала його і його помічника за ч. 3 ст. 189 КК України (вимагання). Імені помічника у прокуратурі не повідомили.

У той же час, як повідомила Лукаш, на Гужву був складений протокол про затримання і від ранку проводиться його допит у Головному управлінні поліції Києва.

Звідти ж його було відправлено в ізолятор тимчасового утримання на Косогірному провулку у Києві. Далі на нього чекає обрання запобіжного заходу.

У п’ятницю на згаданій прес-конференції Луценко заявив про ще одну справу по Гужві.

Глава ГПУ розповів, що головний редактор фігурує у провадженні ДФС, де його звинувачують в ухиленні від сплати податків у розмірі 94 мільйона гривень.

"За версією слідства, пан Гужва у 2013 році як службова особа ТОВ "Вести-Масмедиа" отримав поворотну фінансову допомогу в розмірі 94 мільйони гривень від фіктивного підприємства "МПП Ледис". Джерелом походження вказаних грошових коштів виступала група компаній підконтрольних добре відомому Курченку", – говорив Луценко.

Генеральний прокурор наголосив, що ці кошти використовувалися для фінансування холдингу "Медіа". Незадовго до цього, редакція "Страны" заявила, що затримання головного редактора – це ще не кінець їхніх проблем.

З посиланням на свої джерела у правоохоронних органах, видання написало, що "податкову" справу Гужви спробують використати для захоплення домена "Страны".

"Домен будуть "віджимати" через арешт компаній, пов'язаних зі "Страной" у справі щодо ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі. Головна мета всієї вистави саме отримання контролю над торговою маркою і доменом", – йдеться у новині на сайті видання.

І після вечірніх відео ГПУ виглядає, що проблеми "Страны" тільки починаються.

Роман Романюк, Роман Кравець, УП