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Головний редактор "Страна" заявляє про "підставу"

П'ятниця, 23 червня 2017, 09:26
Головний редактор Страна заявляє про підставу

Головний редактор видання "Страна" Ігор Гужва після нічного обшуку в редакції і затримання вранці 23 червня вийшов на зв'язок із колегами та заявив про провокації проти нього.

"Ще в середині квітня мені сказали, що проти мене порушено справу щодо вимагання у якогось народного депутата. Я тоді здивувався цій інформації, тому що нічого такого навіть і близько не було", – повідомив він "Стране".

"Але в кінці квітня до мене надійшли пропозиції зняти з сайту за великі суми кілька матеріалів про Ляшка. Я відмовився", – заявив Гужва.

"В середині травня на мене вийшли знову з подібною пропозицією, але хотіли зняти конкретно один матеріал – про конфлікт Іллі Ківи й нардепа від Радикальної партії Ляшка на прізвище Лінько. Суму запропонували в 20 000 доларів. Я знову відмовився", – повідомив головний редактор видання "Страна".

За словами Гужви, тоді він уже розумів, що "це точно підстава".

"Відтоді ні від Лінька, ні від Ляшка до мене більше з пропозиціями не приходили. Аж до 22 червня, коли якісь люди представившись поліцією, увірвалися до нас в редакцію. Вони зачитали якийсь документ, який вони назвали "ухвалою суду" і який, як вони самі потім зізналися, є нікчемним (тому обшук по ньому й не проводили)", – заявив він.

"У цьому "документі" і було згадано й Лінька, і 20 000 доларів. Чому прийшли? Мабуть, набридло чекати коли я почну "вимагати" щось у Лінька і вирішили вже приступити до дій (справу-то вели з квітня – шкода кидати)", – уточнив Гужва.

"Загалом, вся ця історія – заздалегідь спланована провокація проти мене і проти "Страни". Як і будь-яка провокація, приречена на провал. Прорвемося!", – заявив він.

Як відомо, 22 червня у приміщення інтернет-видання "Страна" прийшли з обшуком, який тривав до ранку п'ятниці, 23 червня. Близько 4 ранку правоохоронці забрали головного редактора Ігоря Гужву.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Гужва нібито вимагав і отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення матеріалів компрометувального характеру щодо одного з політиків.

Депутат Лінько заявив, що "з боку редакції "Страна.ua" був шантаж і вимагання грошей".

"Українська правда" в Threads

Теми: ГужвахабарЛяшко ОлегЗМІ
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