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Гужва на допиті - Лукаш

П'ятниця, 23 червня 2017, 13:28

На головного редактора інтернет-видання "Страна.UA" Ігора Гужву був складений протокол про затримання.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала екс-міністр юстиції за часів Януковича – Олена Лукаш, яка нині є адвокатом Ігора Гужви.

"Ігор зараз на Володимирській 15 в ГУ НП міста Києва. Протокол затримання вже складений. Зараз закінчується допит", - написала вона.

 
ФБ Лукаш

"Підозра йому поки не вручалась", - уточнила Лукаш.

Як відомо, слідчі київської поліції затримали за статтею про вимагання головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву та його посередника.

22 червня у приміщення інтернет-видання "Страна" прийшли з обшуком, який тривав до ранку п'ятниці, 23 червня. Близько 4 ранку правоохоронці забрали головного редактора Ігоря Гужву.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Гужва нібито вимагав і отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення матеріалів компрометувального характеру щодо одного з політиків.

Заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян повідомив, що депутат Лінько звернувся до правоохоронців ще 31 березня – а 22 червня затримали двох осіб.

Гужва заявив, що його підставили: нібито у квітні пропонували "за великі суми" зняти з сайту кілька матеріалів про лідера "радикалів" Олега Ляшка, а в травні за зняття матеріалу про конфлікт Іллі Ківи й нардепа "Радикальної партії" Дмитра Лінька пропонували $20 тисяч. Головний редактор запевнив, що в обох випадках відмовився.

Ілля Ківа розповів "Стране", що в матеріалі згадувався його пост про те, що активісти "в камуфляжі", які під МВС вимагали відставки Арсена Авакова, пізніше "по-дружньому" зустрічалися з Ліньком і приїжджали на "сімках BMW", які коштують по 50 тисяч доларів. На думку радника голови МВС, матеріал "був незручним" для Лінька.

Зі свого боку, Лінько заявив, що "з боку редакції "Страна.ua" був шантаж і вимагання грошей", а версію видання назвав абсурдною.

Раніше у січні сайт "Страна", головним редактором якого є Ігор Гужва, заявив, що отримує інформацію про підготовку провокацій проти видання.

Як відомо, Ігор Гужва раніше очолював газету "Вести", фінансування якої пов'язували з Москвою і екс-міністром доходів Клименком, який втік до Росії. Сам же Гужва заявляв, що "Вести" фінансувалися за рахунок його особистих коштів.

У липні 2015 року, за даними джерел УП, Гужва продав свою частку в медіа-холдингу "Вести" цивільній дружині Клименка Ользі Семченко.

На початку 2016 року Гужва очолив новий проект "Страна". Гужва заявив, що інвестором нового сайту є він сам, і проект створений повністю на його гроші.

"Страна" серед іншого, публікувала так звані "плівки Онищенка", які, за твердження нардепа-утікача, містять компромат на Петра Порошенка та інших політиків.

Теми: ГужваЗМІ
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