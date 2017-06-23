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Гужву будет защищать Лукаш, Вилкул готов взять его на поруки

Пятница, 23 июня 2017, 10:28
Гужву будет защищать Лукаш, Вилкул готов взять его на поруки
УНИАН

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул заявляет, что готов взять главреда издания "Страна" Игоря Гужву на поруки.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Только что узнал, что задержан главный редактор сайта Strana.ua Игорь Гужва… Готов, если будет необходимо, взять Игоря на поруки", - написал он.

По словам Вилкула, адвокатом Гужвы выступает министр юстиции времен Януковича и его бывший советник Елена Лукаш. "Это хорошо, она суперпрофессионал", - порадовался он.

Как сообщалось, 22 июня в помещение интернет-издания "Страна" пришли с обыском, который продлился до утра пятницы, 23 июня. Около 4 утра правоохранители увезли главного редактора Игоря Гужву.

Генпрокуратура подозревает, что Гужва требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на одного из политиков. Как стало известно, речь идет о депутате от Радикальной партии Дмитрий Линько.

Издание "Страна", среди прочего, публиковало так называемые "пленки Онищенко", которые, по утверждению нардепа-беглеца, содержат компромат на Петра Порошенко и других политиков.

Украинская правда

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Темы: СМИкриминалОппозиционный блок
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