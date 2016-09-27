Ефремова еще на два месяца оставили под стражей

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Вторник, 27 сентября 2016, 00:01

Печерский райсуд Киева оставил бывшего лидера фракции "Партия регионов" Александра Ефремова под стражей до 24 ноября.

Такое решение приняла судья Светлана Шапутько.

"Суд постановил ходатайство прокурора удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Ефремова Александра Сергеевича до 24 ноября 2016 года", - зачитала она решение.

Заседание длилось больше 10 часов.

Как известно, 1 августа Ефремова взяли под стражу на 60 суток - до 28 сентября.

30 июля стало известно, что Ефремов задержан по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ранее на заседании суда Ефремов убеждал, что он не виноват в преступлениях, которые ему инкриминирует Генпрокуратура.

Роман Кравец, Саша Ночь, УП

Темы: Ефремов суд
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