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Єфремова ще на два місяці залишили під вартою

Вівторок, 27 вересня 2016, 00:01

Печерський райсуд Києва залишив колишнього лідера фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова під вартою до 24 листопада.

Таке рішення ухвалила суддя Світлана Шапутько.

"Суд ухвалив клопотання прокурора задовільнити, продовжити строк тримання під вартою Єфремова Олександра Сергійовича до 24 листопада 2016 року", - зачитала вона рішення.

Засідання тривало більше 10 годин.

Як відомо, 1 серпня Єфремова взяли під варту на 60 діб - до 28 вересня.

30 липня стало відомо, що Єфремов затриманий за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України.  

Раніше на засіданні суду, Єфремов переконував, що він не винен у злочинах, які йому інкримінує генпрокуратура.  

Роман Кравець, Саша Ночь, УП

Теми: Єфремовсуд
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