В Финляндии провели эксперимент по MH17: лайнер сбили из российского Бука

00
0
Среда, 28 сентября 2016, 08:27

Финляндия проводила ракетные эксперименты в рамках следствия по катастрофе Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе летом 2014 года.

От видную информацию подтвердил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, сообщает телерадиокомпания Yle.

По словам Сипиля, Нидерланды направили запрос к Центральной криминальной полиции Финляндии, которая впоследствии дала на него положительный ответ.

О проведении секретных экспериментов первым сообщило голландское издание De Telegraaf.

Голландские следователи проводили эксперименты с целью выяснить, какой ракетой был сбит воздушный лайнер. Тесты показали, что речь идет про российскую ракетную установку Бук. Ранее к такому же выводу пришла другая группа голландских экспертов.

Самолет авиакомпании Malaysian Airlines MH17 упал на востоке Украины 17 июля 2014 года. Все 298 пассажиров и члены экипажа погибли.

Европейская правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
"Нормандская четверка" обсудит Минск – источник
АТО: Боевики били возле Станицы Луганской, где собираются отводить войска
Марчук назвал девять "неприятных реалий" о войне на Донбассе
The Guardian: Следователи пришли к выводу, что MH17 сбили с территории боевиков
Все новости
Поддержка

"Бумбокс" присоединился к спектаклю в поддержку Сенцова, Алехиной и Павленского

Друзей не бросают

Женщина отказалась от брака ради своей собаки