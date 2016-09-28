Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Фінляндії провели експеримент щодо MH17: лайнер збили з російського Бука

Середа, 28 вересня 2016, 08:27
У Фінляндії провели експеримент щодо MH17: лайнер збили з російського Бука

Фінляндія проводила ракетні експерименти в рамках слідства щодо катастрофи Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі влітку 2014 року.

Відповідну інформацію підтвердив прем’єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля, повідомляє телерадіокомпанія Yle.

За словами Сіпіля, Нідерланди направили запит до Центральної кримінальної поліції Фінляндії, яка згодом дала на нього позитивну відповідь.

Про проведення секретних експериментів першим повідомило голландське видання De Telegraaf.

Голландські слідчі проводили експерименти з метою з'ясувати, який ракетою був збитий повітряний лайнер. Тести показали, що мова йде про російську ракетну установку Бук. Раніше до такого ж висновку прийшла інша група голландських експертів.

Літак авіакомпанії Malaysian Airlines MH17 впав на сході України 17 липня 2014 року. Всі 298 пасажирів і члени екіпажу загинули.

Європейська правда

Теми: MH17ДонбаскатастрофивійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

фотоЖорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

Усі новини...
MH17
Трагедія рейсу MH17 не буде забута - Зеленський
Зеленський може скасувати візит до Німеччини через "злив" у ЗМІ
МЗС РФ викликало посла Нідерландів через розслідування MH17, яке звинуватило Путіна
Останні новини
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
07:20
Окупанти продовжують атаки на 7 напрямках, але ЗСУ їх стримують − Генштаб
Усі новини...
Реклама: