В Финляндии провели эксперимент по MH17: лайнер сбили из российского Бука

Финляндия проводила ракетные эксперименты в рамках следствия по катастрофе Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе летом 2014 года.

Соответствующую информацию подтвердил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, сообщает телерадиокомпания Yle.

По словам Сипиля, Нидерланды направили запрос к Центральной криминальной полиции Финляндии, которая впоследствии дала на него положительный ответ.

О проведении секретных экспериментов первым сообщило голландское издание De Telegraaf.

Голландские следователи проводили эксперименты с целью выяснить, какой ракетой был сбит воздушный лайнер. Тесты показали, что речь идет про российскую ракетную установку Бук. Ранее к такому же выводу пришла другая группа голландских экспертов.

Самолет авиакомпании Malaysian Airlines MH17 упал на востоке Украины 17 июля 2014 года. Все 298 пассажиров и члены экипажа погибли.

Европейская правда