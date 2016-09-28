Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Финляндии провели эксперимент по MH17: лайнер сбили из российского Бука

Среда, 28 сентября 2016, 08:27
В Финляндии провели эксперимент по MH17: лайнер сбили из российского Бука

Финляндия проводила ракетные эксперименты в рамках следствия по катастрофе Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе летом 2014 года.

Соответствующую информацию подтвердил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, сообщает телерадиокомпания Yle.

По словам Сипиля, Нидерланды направили запрос к Центральной криминальной полиции Финляндии, которая впоследствии дала на него положительный ответ.

О проведении секретных экспериментов первым сообщило голландское издание De Telegraaf.

Голландские следователи проводили эксперименты с целью выяснить, какой ракетой был сбит воздушный лайнер. Тесты показали, что речь идет про российскую ракетную установку Бук. Ранее к такому же выводу пришла другая группа голландских экспертов.

Самолет авиакомпании Malaysian Airlines MH17 упал на востоке Украины 17 июля 2014 года. Все 298 пассажиров и члены экипажа погибли.

Европейская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: MH17ДонбасскатастрофывойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
MH17
МИД РФ вызвал посла Нидерландов из-за расследования MH17, которое обвинило Путина
В Нидерландах предлагали выслать посла РФ из-за причастности Путина к сбиванию MH17, премьер отказался
Расследование MH17: Путин принял решение о передаче ЗРК "Бук", которым сбили самолет
Последние новости
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
12:27
Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест
12:19
Обстрел ТЭС в Донецкой области, пожар на одной из прифронтовых ТЭЦ – сводка Минэнерго
12:11
Селекционер из Днепра вывел сорт фиалки, посвятивший погибшему поэту и воину Максиму Кривцову
Все новости...
Реклама: