Следствие: MH17 сбили с территории боевиков из российского "Бука"

Международное следствие убеждено, что пассажирский самолет "Малазийских авиалиний" 17 июля 2014 года над востоком Украины сбили из Первомайска, подконтрольного пророссийским боевикам, из установки "Бук", привезенной из России.

Об этом заявил глава департамента расследований полиции Нидерландов Гилберт Паулиссен на пресс-конференции в Гааге в среду.

"Мы полностью уверены в том, что наши выводы точны. А выводы следующие: 17 июля рейс MH17 был сбит ракетой из ПЗРК "Бук" с поля в Первомайске, и система была привезена с территории Российской Федерации, а потом вернулась на территорию России", – заявил он.

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