Следствие: MH17 сбили с территории боевиков из российского "Бука"

Международное следствие убеждено, что пассажирский самолет "Малазийских авиалиний" 17 июля 2014 года над востоком Украины сбили из Первомайска, подконтрольного пророссийским боевикам, из установки "Бук", привезенной из России.

Об этом заявил глава департамента расследований полиции Нидерландов Гилберт Паулиссен на пресс-конференции в Гааге в среду во время официального обнародования имеющихся результатов.

"Мы полностью уверены в том, что наши выводы точны. А выводы следующие: 17 июля рейс MH17 был сбит ракетой из ПЗРК "Бук" с поля в Первомайске, и система была привезена с территории Российской Федерации, а потом вернулась на территорию России", – заявил он.

Следствие в своих выводах опирается на записи перехваченных телефонных разговоров боевиков Донбасса, записи в соцсетях, обнародованные свидетелями снимки и видеозаписи, анализ останков самолета, а также исследовательские эксперименты (реконструкции) и выводы экспертов.

Несколько перехваченных разговоров включили на пресс-конференции.

В Первомайске свидетели видели обгорелую землю площадью 30 на 30 м. Расследователи не видели этого, но есть фотографии от 16-го и 25 июля 2014 года: свидетели сделали снимки обгоревшей почвы, на фото также там видны следы гусениц.

Эксперты отследили движение ПЗРК "Бук" из России и назад.

Около 8-ми утра в день трагедии его увидели в Енакиево, до этого ехал конвой.

На одной из записей также слышно, что "Бук" везли на трале. "Сейчас я скажу, куда ему выдвигаться, – он вместе с танками "Востока" пойдет", – поручил один из боевиков другому.

"Трейлер пересек границу… на нескольких фото, найденных в сетях, видим ракеты "земля - воздух", замаскированные комуфляжной сеткой. Сопровождал его конвой, который останавливался дважды: пересекая границу Донецка... В 11 конвой направился по дороге H-21 из Макеевки в Снежное… Потом комплекс "Бук" ехал своим ходом", – сказал Паулиссен.

Демонстрируя одно из фото, он отметил, что фон изображений убрали, чтобы не стал известен человек, сделавший эти снимки.

По словам Паулиссена, свидетели слышали звуки залпа и видели, как падает самолет На фото видно "дымовой след" – эксперты установили, что это не облака.

Назад, как предполагает следствие, "Бук" перевозили ночью.

Следствие считает, что "Бук" сам доехал до Снежного, а потом, поздно вечером 17 июля, его на грузовике повезли в Красный Луч, а потом в Луганск. Известно, что трейлер "Вольво" с "Буком" выдвинулся к российской границе, а потом пересек ее.

В записи перехваченного разговора, который состоялся 18 июля 2014 года рано утром, один из собеседников говорит: "Машина уже давно в России находится…".

"Было несколько гипотез относительно запуска, в частности, возле Зарощенского (поселка на Донетчине – ред.) – потому что российское Министерство обороны сказало, что это могло быть потенциальным местом запуска, и тогда это место контролировалось украинскими ВСУ. Но мы можем сказать, что запуск произошел не оттуда. На время запуска Украина не контролировала это место", – заявил Паулиссен и включил запись разговора боевиков, который подтверждает это.

На записи разговора, состоявшегося 15 июня, слышно, как пророссийский боевик говорит, что Зарощенское было их территорией в июле, а если "укропы" заходили туда, то "там плотно никогда не стояли". "Зарощенское – это рядом с нами, в 3 километрах... Я тебе даю 100%, что его сбили не оттуда, потому что когда его сбили, мы были на месте… Даже с той стороны, где он (самолет) падал, – не оттуда стреляли, это ложь", – говорит некий Лёша.

Паулиссен сообщил: "Мы заслушали свидетелей – и мы можем сделать вывод, что местом запуска (ракеты) была местность возле Первомайского – поле около 600 м, окруженное деревьями. Голландская сторона уже пришла к выводу, что ракета была запущена с территории возле Тарново, которая на то время контролировалась пророссийскими бойцами".

Он добавил, что выводы следствия подтверждают команды, которые работали в США и в Европейском космическом агентстве.

Вывод американцев таков: "Самолет MH17 был сбит ракетой "земля – воздух" SA-11 (американское название "Бука" – ред.) в 6 километрах южнее Снежного – и это не противоречит версии о запуске из Первомайска", – сказал Паулиссен.

Он также рассказал: "Одна из частичек (ракеты) была найдена в стекле (самолета)… Частичка ракеты попала в окно. Также видим деформацию на кабине самолета – и ее форма полностью совпадает с формой ракеты, которая была найдена командой, участвовавшей в расследовании. Таким образом, у нас есть четкие доказательства того, что самолет MH17 был сбит ракетой серии 9M38".

Судебные эксперты создали эксперимент для проверки этого. Они создали имитацию взрыва – и смогли высчитать траекторию и сравнить повреждение с реальными обломками, найденными на месте падения.

"Итак, ПЗРК "Бук" перевезли из России в Украину – и мы смогли отследить путь "Бука" из России в Украину довольно точно", – сказал Паулиссен.

Алена Рощенко, УП