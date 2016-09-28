Полиция назвала имена двух фигурантов дела о катастрофе МН17

9182 просмотра
0
Среда, 28 сентября 2016, 18:08

Международная группа следователей собирает информацию о двух фигурантах дела, которое касается катастрофы малайзийского "Боинга" на востоке Украины в июле 2014 года.

Об этом говорится на сайте полиции Нидерландов.

Согласно информации, речь идет об Андрее Ивановиче с позывным "Орион" и Николае Федоровиче с позывным "Дельфин".

"Международная следственная группа располагает несколькими записями телефонных разговоров, в которых принимают участие лица, упомянутые выше", - сказано в сообщении.

Следователи обнародовали аудиоурывки телефонных разговоров, однако отметили, не располагают никакими доказательствами того, что они непосредственно связаны с фактом сбития самолета рейса МН-17.

Международная группа следователей просит сообщить, если кто-то узнает голоса указанных мужчин, знает их местонахождение или владеет другой информацией, которая касается следствия.

Всю информацию просят присылать на электронную почту contact@jitmh17.com или сообщать по телефонам 0800-300014 (звонки бесплатные) и 0031886624600 с 08:00 до 20:00 (GMT + 2). Следователи могут говорить на разных языках, в том числе на русском.

Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

Українська правда

Темы: MH17
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
МИД РФ и боевики назвали ложью отчет по МН17 28 сентября 2016, 18:12
MH17: опубликована полная версия следствия 28 сентября 2016, 17:27
МИД: результаты расследования катастрофы МН17 изобличают Россию 28 сентября 2016, 16:51
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
СНБО одобрил увеличение финансирования силовиков в этом году
Подозреваемого в убийстве полицейских перевели из больницы в СИЗО
Полиция назвала имена двух фигурантов дела о катастрофе МН17
ВОЗ: Украина – первая в мире по количеству смертей от загрязнения
Все новости
Концерты месяца

Как будет звучать октябрь

Улыбнитесь

Художник со своими детьми год разрисовывал камни и разбросывал по городу