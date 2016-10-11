Сытник: со "Стеной" не все в порядке, но обвинять кого-то пока рано

00
0
Вторник, 11 октября 2016, 10:32

В рамках расследования возможной коррупционной составляющей при реализации проекта "Стена" на границе с Россией следователи выявили нарушения, но пока предъявлять кому-то обвинения еще рано.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Скажем так, не все гладко с проектом "Стена". Необходимо провести еще очень много работы: фактический осмотр, изучение сметной документации, проведение экспертиз, ревизий … Пока что мы видим определенные несоответствия, но говорить об ущербе и виновных лицах еще рано", – сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что следствие еще не приблизилось к тому, чтобы кому-то предъявлять подозрения, директор НАБУ сказал: "Там за каждый участок отвечали разные люди, и достаточно большой круг людей, которых надо отработать, и соответственно принять решения".

Как известно, в сентябре 2014 года тогдашний премьер Арсений Яценюк заявил о начале проекта "Стена" – обустройстве границы с Россией. В конце 2015 года глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко сообщал, что реализация проекта на то время сосредоточена на территории Черниговской и Харьковской областей.

В сентябре 2016 года НАБУ сообщило, что с марта ведет расследование возможного разворовывания денег на проекте "Стена".

Темы: Сытник граница коррупция НАБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Сытник: в ближайшее время НАБУ передаст в суды 40 дел 19 сентября 2016, 14:31
В покупке квартиры Лещенко есть админнарушения — НАБУ 19 сентября 2016, 12:42
У НАБУ уже есть выводы экспертиз по "черной бухгалтерии" ПР 16 сентября 2016, 13:26
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Василькове обвалилась стена школы
Нацгвардия задержала боевика, который прикрывался женщиной с ребенком
Меркель зовет Порошенко, Путина и Олланда на ужин - посол РФ
Возле Широкино был тяжелый обстрел, много военных получили ранения
Все новости
Книга

Отрывок из романа "Баборня" Мирослава Лаюка

Афиша на 7-9 сентября

Театральний фестиваль, кіно-концерт, ретро-велосипеди, марафон...