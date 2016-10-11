Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситник: зі "Стіною" не все в порядку, але звинувачувати когось рано

Вівторок, 11 жовтня 2016, 10:32

В рамках розслідування можливої корупційної складової при реалізації проекту "Стіна" на кордоні з Росією слідчі виявили порушення, але поки пред'являти комусь звинувачення ще рано.

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Скажімо так, не все гладко з проектом "Стіна". Необхідно провести ще дуже багато роботи: фактичний огляд, вивчення кошторисної документації, проведення експертиз, ревізій ... Поки що ми бачимо певні невідповідності, але говорити про шкоду та винних осіб ще рано", – сказав він.

Відповідаючи на уточнююче питання про те, чи означає це, що слідство ще не наблизилося до того, щоб комусь пред'являти підозри, директор НАБУ сказав: "Там за кожну ділянку відповідали різні люди, і досить велике коло людей, яких треба відпрацювати, і відповідно прийняти рішення".

Як відомо, у вересні 2014 року тодішній прем'єр Арсеній Яценюк заявив про початок проекту "Стіна" – облаштування кордону з Росією. В кінці 2015 року голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко повідомляв, що реалізація проекту на той час зосереджена на території Чернігівської та Харківської областей.

У вересні 2016 року НАБУ повідомило, що з березня веде розслідування можливого розкрадання грошей на проекті "Стіна".

Теми: СитниккордонкорупціяНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
Ситник
Ситнику знайшли нову посаду
Ситник побоюється, що після війни політики "візьмуться" за НАБУ з новою силою
Ситник завершив роботу в НАБУ. Якими були 7 років і чого чекати далі?
Останні новини
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
Усі новини...
Реклама: