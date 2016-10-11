Сытник: со "Стеной" не все в порядке, но обвинять кого-то пока рано

В рамках расследования возможной коррупционной составляющей при реализации проекта "Стена" на границе с Россией следователи выявили нарушения, но пока предъявлять кому-то обвинения еще рано.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Скажем так, не все гладко с проектом "Стена". Необходимо провести еще очень много работы: фактический осмотр, изучение сметной документации, проведение экспертиз, ревизий … Пока что мы видим определенные несоответствия, но говорить об ущербе и виновных лицах еще рано", – сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что следствие еще не приблизилось к тому, чтобы кому-то предъявлять подозрения, директор НАБУ сказал: "Там за каждый участок отвечали разные люди, и достаточно большой круг людей, которых надо отработать, и соответственно принять решения".

Как известно, в сентябре 2014 года тогдашний премьер Арсений Яценюк заявил о начале проекта "Стена" – обустройстве границы с Россией. В конце 2015 года глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко сообщал, что реализация проекта на то время сосредоточена на территории Черниговской и Харьковской областей.

В сентябре 2016 года НАБУ сообщило, что с марта ведет расследование возможного разворовывания денег на проекте "Стена".