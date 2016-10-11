Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сытник: со "Стеной" не все в порядке, но обвинять кого-то пока рано

Вторник, 11 октября 2016, 10:32

В рамках расследования возможной коррупционной составляющей при реализации проекта "Стена" на границе с Россией следователи выявили нарушения, но пока предъявлять кому-то обвинения еще рано.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Скажем так, не все гладко с проектом "Стена". Необходимо провести еще очень много работы: фактический осмотр, изучение сметной документации, проведение экспертиз, ревизий … Пока что мы видим определенные несоответствия, но говорить об ущербе и виновных лицах еще рано", – сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что следствие еще не приблизилось к тому, чтобы кому-то предъявлять подозрения, директор НАБУ сказал: "Там за каждый участок отвечали разные люди, и достаточно большой круг людей, которых надо отработать, и соответственно принять решения".

Как известно, в сентябре 2014 года тогдашний премьер Арсений Яценюк заявил о начале проекта "Стена" – обустройстве границы с Россией. В конце 2015 года глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко сообщал, что реализация проекта на то время сосредоточена на территории Черниговской и Харьковской областей.

В сентябре 2016 года НАБУ сообщило, что с марта ведет расследование возможного разворовывания денег на проекте "Стена".

Темы: СытникграницакоррупцияНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
Сытник
Сытнику нашли новую должность
Сытник опасается, что после войны политики "возьмутся" за НАБУ с новой силой
Сытник завершил работу в НАБУ. Какими были 7 лет и чего ждать дальше?
Последние новости
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
Все новости...
Реклама: