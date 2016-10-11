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Стало известно, когда Савченко будет свидетельствовать против Плотницкого

Вторник, 11 октября 2016, 15:26

Подольский райсуд Киева начал рассмотрение по существу обвинительного акта по главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого и утвердил порядок изучения доказательств.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"В судебном заседании сначала будут допрошены потерпевшие, затем свидетели стороны обвинения, после этого будут исследованы письменные и вещественные доказательства", - сообщил прокурор Евгений Дудко.

По его словам, в суде против Плотницкого свидетельствовать 17 свидетелей.

На следующем заседании 21 октября запланирован допрос потерпевших - народного депутата Надежды Савченко, ее сестры и матери.

Как известно, Плотницкий считается главой так террористической организации "ЛНР".

В марте этого года прокуратура Киева передала в суд заочный обвинительный акт против Плотницкого по факту совершения террористического акта, захвата в заложники и похищения старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины, теперь депутата Надежды Савченко.

Украинская правда

Темы: Савченко НадеждаДонбассРосcия
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