Дело Онищенко: В Британии заявили, что экстрадиции ничто не мешает

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Вторник, 18 октября 2016, 08:22

Промедление с процедурой экстрадиции нардепа от "Воли народа" Александра Онищенко не связано с требованиями британского законодательства.

Об этом сообщили в Королевской прокуратуре Великобритании на запрос DW. 

Согласно сообщению, украинские правоохранительные органы могут в любой момент обратиться к британским коллегам с запросом об экстрадиции беглеца, несмотря на то, что между Украиной и Великобританией нет соглашения об экстрадиции.

"Любая страна за пределами ЕС может напрямую обратиться с формальным запросом об экстрадиции в министерство внутренних дел", - говорится в ответе прокуратуры.

Украинские правоохранители уже несколько месяцев ожидают решения Интерпола об объявлении Онищенко в розыск.

В британской прокуратуре предположили, что единственной причиной, почему Киев пошел по этому пути, могут быть требования украинского законодательства относительно объявления в международный розыск перед подачей запроса об экстрадиции или желание установить местонахождение лица.

При этом отмечается, что в НАБУ не объяснили, почему в Великобританию не представлен запрос об экстрадиции нардепа-беглеца.

"По процедуре, мы не можем начать процесс экстрадиции без объявления Онищенко в розыск", - отметили в ответе НАБУ. На уточняющий вопрос, о котором процедуру говорится и по каким правовых норм она следует, в бюро не ответили.

В НАБУ отмечают, что ожидают решения Интерпола об объявлении Онищенко в розыск в октябре.

Как известно, 5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного в госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Убытки оцениваются в сумму более 1,6 млрд гривен.

Темы: Онищенко Великобритания прокуратура
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IP: 91.199.93.---chesno118.10.2016 08:50
экстрадиции Онищенко мешает нежелание Украины его экстрадировать?
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