На похороны "Моторолы" свозили бюджетников

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Среда, 19 октября 2016, 15:42

На церемонию прощания с погибшим боевиком, гражданином РФ Арсеном Павловым (Моторолой) свозили бюджетников.

Об этом УП рассказал местный житель.

"Согнали бюджетников. в основном из школ и вузов. В городе недовольство, поскольку перекрыт центр, а рабочий день. Из-за того, что перекрыт Ленинский проспект, по которому везли тело, все южное направление было отрезано. В пивнухе вечером был большой скандал тех, кто считает Моторолу великим полководцем и тех, кто "поминал", - рассказал он.

В вузах города отменили занятия.

На похоронах был лидер боевиков Александр Захарченко, который, по сообщению, соцсетей, пообещал взять Славянск и поставить на Карачуне памятник "Мотороле".

Параллельно в Донецке хоронили охранника "Моторолы", погибшего вместе с ним в лифте. На похоронах 35-летнего Евгения Гадлия с позывным "Гога" были в отличие от похорон Моторолы, только родные и близкие.

Мотролу, который сам родом из России, похоронили на кладбище в районе Донецкого моря в Ленинском районе Донецка. 

 
 
Под зданием, где прощались с Моторолой, стояли автобусы. На них свозили бюджетников?

Украинская правда

Темы: Донецк
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Комментарии — 7
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IP: 194.44.160.---Семенен19.10.2016 17:10
Та Захарченку якось пох той Славянск, бо знає, що він наступний.... В росії неперевелися ще придурки типу Гіркіна, які відстрілюють бувших комбатантів.
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IP: 46.175.151.---comandos19.10.2016 16:37
дофіга уваги цьому сморчку
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IP: 82.145.221.---petrius19.10.2016 16:23
Предатели славянского братства считают себя героями за то, что воткнули нож в спину украинцам? За то, что возомнили себя главной нацией, указывающей как кому жить и убивающей украинцев за желание видеть себя в демократической стране, а не в путинской империи "русского мира"... История всё расставит на свои места, а прах предателей, рвущих Украину за несуществующие провинности, будет развеян по ветру.
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IP: 178.94.172.---karpatu19.10.2016 16:21
Собаці- собача смерть
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IP: 91.196.100.---DDD19.10.2016 16:12
забагато уваги покидьку від СМІ
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