На похороны "Моторолы" свозили бюджетников

На церемонию прощания с погибшим боевиком, гражданином РФ Арсеном Павловым (Моторолой) свозили бюджетников.

Об этом УП рассказал местный житель.

"Согнали бюджетников. в основном из школ и вузов. В городе недовольство, поскольку перекрыт центр, а рабочий день. Из-за того, что перекрыт Ленинский проспект, по которому везли тело, все южное направление было отрезано. В пивнухе вечером был большой скандал тех, кто считает Моторолу великим полководцем и тех, кто "поминал", - рассказал он.

В вузах города отменили занятия.

На похоронах был лидер боевиков Александр Захарченко, который, по сообщению, соцсетей, пообещал взять Славянск и поставить на Карачуне памятник "Мотороле".

Параллельно в Донецке хоронили охранника "Моторолы", погибшего вместе с ним в лифте. На похоронах 35-летнего Евгения Гадлия с позывным "Гога" были в отличие от похорон Моторолы, только родные и близкие.

Мотролу, который сам родом из России, похоронили на кладбище в районе Донецкого моря в Ленинском районе Донецка.

Под зданием, где прощались с Моторолой, стояли автобусы. На них свозили бюджетников?

Украинская правда