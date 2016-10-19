На похороны "Моторолы" свозили бюджетников

На церемонию прощания с погибшим боевиком, гражданином РФ Арсеном Павловым (Моторолой) свозили бюджетников.

Об этом УП рассказал местный житель.

"Согнали бюджетников. в основном из школ и вузов. В городе недовольство, поскольку перекрыт центр, а рабочий день. Из-за того, что перекрыт Ленинский проспект, по которому везли тело, все южное направление было отрезано. В пивнухе вечером был большой скандал тех, кто считает Моторолу великим полководцем и тех, кто "поминал", - рассказал он.

В вузах города отменили занятия.

На похоронах был лидер боевиков Александр Захарченко, который, по сообщению, соцсетей, пообещал взять Славянск и поставить на Карачуне памятник "Мотороле".

Параллельно в Донецке хоронили охранника "Моторолы", погибшего вместе с ним в лифте. На похоронах 35-летнего Евгения Гадлия с позывным "Гога" были, в отличие от похорон "Моторолы", только родные и близкие.

"Моторолу", который сам родом из России, похоронили на кладбище в районе Донецкого моря в Ленинском районе Донецка.

Под зданием, где прощались с "Моторолой", стояли автобусы. На них свозили бюджетников?

В среду, 19 октября, в Донецке прощаются с боевиком "Моторолой".

Как известно, вечером 16 октября росСМИ сообщили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб один из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало, когда тот возвращался домой. "Моторола" получил травмы, несовместимые с жизнью. Вместе с ним погиб его охранник.

Павлова неоднократно обвиняли в убийстве украинских военных, в том числе – заложников.

В комментарии Kyiv Post, отвечая на вопрос о том, что его обвиняют в убийстве "киборга" Игоря Брановицкого, он сам заявил, что убил 15 украинских военнопленных.

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко обвинил Киев в убийстве боевика и заявил, что покушением на Арсена "Моторолу" Павлова Украина объявила войну самопровозглашенной "ДНР".

Украинская правда