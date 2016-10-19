Донецке хоронят "Моторолу", очередь - как в мавзолей

В Донецке хоронят одного из лидеров боевиков "ДНР", гражданина РФ Арсена Павлова (Моторолу).

На центральных улицах города людей ожидают специально заказанные автобусы. В вузах отменили занятия.

Прощание проходит в здании театра оперы и балета имени Героя Украины Анатолия Соловьяненко. Возле театра скопилась очередь примерно из 3 тысяч человек. Позднее людей стало больше - до 6 тысяч человек. В очереди стоят как люди пожилого возраста, так и молодежь. Из-за столпотворения территория вокруг театра оцеплена боевиками "ДНР", пишут Новости Донбасса.

С самого начала прощальной церемонии на ней присутствует лидер боевиков "ДНР" Александр Захарченко.

При этом в городе развешены билборды с изображением "Моторолы" и лозунгом "Герои не умирают", который использоваться при прощании с погибшими на Майдане в Киеве и сейчас при прощании с украинскими военными.

На кладбище Мотора повезут на лафете pic.twitter.com/WFGNvogDum — Александр Коц (@sashakots) October 19, 2016

Тысячи дончан на траурном шествии pic.twitter.com/WXJAE5vKzj — Aлександр Захарченко (@ZakharchenkoDnr) October 19, 2016

Как известно, вечером 16 октября росСМИ сообщили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб один из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало, когда тот возвращался домой. "Моторола" получил травмы, несовместимые с жизнью. Вместе с ним погиб его охранник.

Павлова неоднократно обвиняли в убийстве украинских военных, в том числе – заложников.

В комментарии Kyiv Post, отвечая на вопрос о том, что его обвиняют в убийстве "киборга" Игоря Брановицкого, он сам заявил, что убил 15 украинских военнопленных.

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко обвинил Киев в убийстве боевика и заявил, что покушением на Арсена "Моторолу" Павлова Украина объявила войну самопровозглашенной "ДНР".